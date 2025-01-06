Launchpool

Stake để nhận token từ các dự án tiềm năng

Tổng phần thưởng (USDT)
1,239,239
Tổng số người tham gia
89,361
Số lượng dự án được niêm yết
15
EINSTEIN

EIN

Đã kết thúc
Tổng số airdrop
28,000,000 EIN
Thời gian sự kiện
2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop EIN

Tether
APR ước tính
80.24%
Tổng số airdrop
14,000,000 EIN
Tổng số lượng đã stake
1,367,960 USDT
Người tham gia
948

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop EIN

MX Token
APR ước tính
7.33%
Tổng số airdrop
7,000,000 EIN
Tổng số lượng đã stake
7,628,495 MX
Người tham gia
5,771

Pool EIN

Stake EIN để nhận airdrop EIN

EINSTEIN
APR ước tính
2,995.28%
Tổng số airdrop
7,000,000 EIN
Tổng số lượng đã stake
18,886,122 EIN
Người tham gia
210
StablR USD

USDR

Đã kết thúc
Tổng số airdrop
70,000 USDT
Thời gian sự kiện
2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop USDT

Tether
APR ước tính
207.08%
Tổng số airdrop
50,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
1,781,074 USDT
Người tham gia
1,141

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop USDT

MX Token
APR ước tính
7.18%
Tổng số airdrop
10,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
6,794,231 MX
Người tham gia
5,149

Pool USDR

Stake USDR để nhận airdrop USDT

StablR USD
APR ước tính
125.34%
Tổng số airdrop
10,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
710,609 USDR
Người tham gia
697
StablR Euro

EURR

Đã kết thúc
Tổng số airdrop
70,000 USDT
Thời gian sự kiện
2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop USDT

Tether
APR ước tính
265.30%
Tổng số airdrop
50,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
1,273,366 USDT
Người tham gia
906

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop USDT

MX Token
APR ước tính
7.38%
Tổng số airdrop
10,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
7,043,910 MX
Người tham gia
5,229

Pool EURR

Stake EURR để nhận airdrop USDT

StablR Euro
APR ước tính
179.68%
Tổng số airdrop
10,000 USDT
Tổng số lượng đã stake
411,359 EURR
Người tham gia
454
TRN

TRN

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
190,000 TRN
Thời gian sự kiện
2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop TRN

Tether
APR ước tính
28.14%
Tổng số airdrop
95,000 TRN
Tổng số lượng đã stake
1,569,907 USDT
Người tham gia
917

Pool TRN

Stake TRN để nhận airdrop TRN

TRN
APR ước tính
1,884.61%
Tổng số airdrop
95,000 TRN
Tổng số lượng đã stake
314,040 TRN
Người tham gia
702
EINSTEIN

EIN

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
42,500,000 EIN
Thời gian sự kiện
2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop EIN

Tether
APR ước tính
113.39%
Tổng số airdrop
25,000,000 EIN
Tổng số lượng đã stake
1,784,617 USDT
Người tham gia
1,868

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop EIN

MX Token
APR ước tính
8.80%
Tổng số airdrop
17,500,000 EIN
Tổng số lượng đã stake
8,019,955 MX
Người tham gia
8,622
Bombie

BOMB

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
6,000,000 BOMB
Thời gian sự kiện
2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop BOMB

Tether
APR ước tính
449.81%
Tổng số airdrop
4,000,000 BOMB
Tổng số lượng đã stake
1,085,194 USDT
Người tham gia
730

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop BOMB

MX Token
APR ước tính
22.01%
Tổng số airdrop
2,000,000 BOMB
Tổng số lượng đã stake
4,399,152 MX
Người tham gia
3,057
ICEBERG

ICEBERG

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
1,666,666,666 ICEBERG
Thời gian sự kiện
2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool ICEBERG

Stake ICEBERG để nhận airdrop ICEBERG

ICEBERG
APR ước tính
8,488.44%
Tổng số airdrop
833,333,333 ICEBERG
Tổng số lượng đã stake
719,672,913 ICEBERG
Người tham gia
240

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop ICEBERG

MX Token
APR ước tính
4.66%
Tổng số airdrop
833,333,333 ICEBERG
Tổng số lượng đã stake
3,625,514 MX
Người tham gia
2,759
Shardeum

SHM

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
63,360 SHM
Thời gian sự kiện
2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop SHM

Tether
APR ước tính
600.58%
Tổng số airdrop
31,680 SHM
Tổng số lượng đã stake
1,212,768 USDT
Người tham gia
784

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop SHM

MX Token
APR ước tính
48.75%
Tổng số airdrop
31,680 SHM
Tổng số lượng đã stake
5,397,116 MX
Người tham gia
4,137
Balance

EPT

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
4,560,000 EPT
Thời gian sự kiện
2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop EPT

Tether
APR ước tính
221.06%
Tổng số airdrop
2,300,000 EPT
Tổng số lượng đã stake
1,955,829.733 USDT
Người tham gia
1,204

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop EPT

MX Token
APR ước tính
14.02%
Tổng số airdrop
1,300,000 EPT
Tổng số lượng đã stake
5,462,085.851 MX
Người tham gia
4,243

Pool EPT

Stake EPT để nhận airdrop EPT

Balance
APR ước tính
624.27%
Tổng số airdrop
960,000 EPT
Tổng số lượng đã stake
18,864,827.814 EPT
Người tham gia
393
Mantle

MNT

Đã kết thúc
Tổng số airdrop
240,000 MNT
Thời gian sự kiện
2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop MNT

Tether
APR ước tính
134.91%
Tổng số airdrop
48,000 MNT
Tổng số lượng đã stake
2,757,307 USDT
Người tham gia
1,730

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop MNT

MX Token
APR ước tính
34.49%
Tổng số airdrop
72,000 MNT
Tổng số lượng đã stake
5,277,175 MX
Người tham gia
4,523

Pool MNT

Stake MNT để nhận airdrop MNT

Mantle
APR ước tính
96.05%
Tổng số airdrop
120,000 MNT
Tổng số lượng đã stake
12,425,855 MNT
Người tham gia
4,492
Kinto

KINTO

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
10,100 KINTO
Thời gian sự kiện
2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop KINTO

Tether
APR ước tính
397.35%
Tổng số airdrop
5,100 KINTO
Tổng số lượng đã stake
2,661,559.62 USDT
Người tham gia
1,702

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop KINTO

MX Token
APR ước tính
32.26%
Tổng số airdrop
3,000 KINTO
Tổng số lượng đã stake
6,137,476.3 MX
Người tham gia
5,185

Pool KINTO

Stake KINTO để nhận airdrop KINTO

Kinto
APR ước tính
3,934.48%
Tổng số airdrop
2,000 KINTO
Tổng số lượng đã stake
6,405.9 KINTO
Người tham gia
1,993
Term Finance

TERM

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
120,000 TERM
Thời gian sự kiện
2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop TERM

Tether
APR ước tính
539.01%
Tổng số airdrop
60,000 TERM
Tổng số lượng đã stake
1,028,611 USDT
Người tham gia
819

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop TERM

MX Token
APR ước tính
27.00%
Tổng số airdrop
36,000 TERM
Tổng số lượng đã stake
4,354,949 MX
Người tham gia
3,418

Pool TERM

Stake TERM để nhận airdrop TERM

Term Finance
APR ước tính
5,661.41%
Tổng số airdrop
24,000 TERM
Tổng số lượng đã stake
78,460 TERM
Người tham gia
1,531
Story

IP

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
60,000 IP
Thời gian sự kiện
2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop IP

Tether
APR ước tính
185.52%
Tổng số airdrop
30,000 IP
Tổng số lượng đã stake
3,489,508 USDT
Người tham gia
2,402

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop IP

MX Token
APR ước tính
19.55%
Tổng số airdrop
18,000 IP
Tổng số lượng đã stake
5,721,002 MX
Người tham gia
4,981

Pool IP

Stake IP để nhận airdrop IP

Story
APR ước tính
645.05%
Tổng số airdrop
12,000 IP
Tổng số lượng đã stake
221,808 IP
Người tham gia
1,866
Aptos

APT

Đã kết thúc
Tổng số airdrop
30,500 APT
Thời gian sự kiện
2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop APT

Tether
APR ước tính
260.38%
Tổng số airdrop
16,000 APT
Tổng số lượng đã stake
6,176,889 USDT
Người tham gia
3,734

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop APT

MX Token
APR ước tính
58.36%
Tổng số airdrop
11,500 APT
Tổng số lượng đã stake
5,076,509 MX
Người tham gia
3,901

Pool APT

Stake APT để nhận airdrop APT

Aptos
APR ước tính
68.87%
Tổng số airdrop
3,000 APT
Tổng số lượng đã stake
525,988 APT
Người tham gia
2,460
Xterio

XTER

Niêm yết đầu tiên
Đã kết thúc
Tổng số airdrop
800,000 XTER
Thời gian sự kiện
2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Dành riêng cho người dùng mới

Pool USDT

Stake USDT để nhận airdrop XTER

Tether
APR ước tính
279.69%
Tổng số airdrop
400,000 XTER
Tổng số lượng đã stake
8,436,874 USDT
Người tham gia
5,642

Pool MX

Stake MX để nhận airdrop XTER

MX Token
APR ước tính
47.02%
Tổng số airdrop
240,000 XTER
Tổng số lượng đã stake
5,004,835 MX
Người tham gia
3,627

Pool XTER

Stake XTER để nhận airdrop XTER

Xterio
APR ước tính
1,335.95%
Tổng số airdrop
160,000 XTER
Tổng số lượng đã stake
1,008,964 XTER
Người tham gia
2,698