EIN
- Tổng số airdrop
- 28,000,000 EIN
- Thời gian sự kiện
- 2025-08-04 18:00 - 2025-08-09 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop EIN
- Tổng số airdrop
- 14,000,000 EIN
- Tổng số lượng đã stake
- 1,367,960 USDT
- Người tham gia
- 948
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop EIN
- Tổng số airdrop
- 7,000,000 EIN
- Tổng số lượng đã stake
- 7,628,495 MX
- Người tham gia
- 5,771
Pool EIN
Stake EIN để nhận airdrop EIN
- Tổng số airdrop
- 7,000,000 EIN
- Tổng số lượng đã stake
- 18,886,122 EIN
- Người tham gia
- 210
USDR
- Tổng số airdrop
- 70,000 USDT
- Thời gian sự kiện
- 2025-07-28 19:00 - 2025-08-01 19:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 50,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 1,781,074 USDT
- Người tham gia
- 1,141
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 10,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 6,794,231 MX
- Người tham gia
- 5,149
Pool USDR
Stake USDR để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 10,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 710,609 USDR
- Người tham gia
- 697
EURR
- Tổng số airdrop
- 70,000 USDT
- Thời gian sự kiện
- 2025-07-24 19:00 - 2025-07-28 19:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 50,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 1,273,366 USDT
- Người tham gia
- 906
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 10,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 7,043,910 MX
- Người tham gia
- 5,229
Pool EURR
Stake EURR để nhận airdrop USDT
- Tổng số airdrop
- 10,000 USDT
- Tổng số lượng đã stake
- 411,359 EURR
- Người tham gia
- 454
TRN
- Tổng số airdrop
- 190,000 TRN
- Thời gian sự kiện
- 2025-07-15 19:00 - 2025-07-23 19:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop TRN
- Tổng số airdrop
- 95,000 TRN
- Tổng số lượng đã stake
- 1,569,907 USDT
- Người tham gia
- 917
Pool TRN
Stake TRN để nhận airdrop TRN
- Tổng số airdrop
- 95,000 TRN
- Tổng số lượng đã stake
- 314,040 TRN
- Người tham gia
- 702
EIN
- Tổng số airdrop
- 42,500,000 EIN
- Thời gian sự kiện
- 2025-05-18 18:00 - 2025-07-17 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop EIN
- Tổng số airdrop
- 25,000,000 EIN
- Tổng số lượng đã stake
- 1,784,617 USDT
- Người tham gia
- 1,868
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop EIN
- Tổng số airdrop
- 17,500,000 EIN
- Tổng số lượng đã stake
- 8,019,955 MX
- Người tham gia
- 8,622
BOMB
- Tổng số airdrop
- 6,000,000 BOMB
- Thời gian sự kiện
- 2025-06-13 18:00 - 2025-06-16 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop BOMB
- Tổng số airdrop
- 4,000,000 BOMB
- Tổng số lượng đã stake
- 1,085,194 USDT
- Người tham gia
- 730
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop BOMB
- Tổng số airdrop
- 2,000,000 BOMB
- Tổng số lượng đã stake
- 4,399,152 MX
- Người tham gia
- 3,057
ICEBERG
- Tổng số airdrop
- 1,666,666,666 ICEBERG
- Thời gian sự kiện
- 2025-05-20 19:00 - 2025-05-25 19:00
Pool ICEBERG
Stake ICEBERG để nhận airdrop ICEBERG
- Tổng số airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Tổng số lượng đã stake
- 719,672,913 ICEBERG
- Người tham gia
- 240
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop ICEBERG
- Tổng số airdrop
- 833,333,333 ICEBERG
- Tổng số lượng đã stake
- 3,625,514 MX
- Người tham gia
- 2,759
SHM
- Tổng số airdrop
- 63,360 SHM
- Thời gian sự kiện
- 2025-05-02 19:00 - 2025-05-04 19:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop SHM
- Tổng số airdrop
- 31,680 SHM
- Tổng số lượng đã stake
- 1,212,768 USDT
- Người tham gia
- 784
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop SHM
- Tổng số airdrop
- 31,680 SHM
- Tổng số lượng đã stake
- 5,397,116 MX
- Người tham gia
- 4,137
EPT
- Tổng số airdrop
- 4,560,000 EPT
- Thời gian sự kiện
- 2025-04-21 20:00 - 2025-04-24 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop EPT
- Tổng số airdrop
- 2,300,000 EPT
- Tổng số lượng đã stake
- 1,955,829.733 USDT
- Người tham gia
- 1,204
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop EPT
- Tổng số airdrop
- 1,300,000 EPT
- Tổng số lượng đã stake
- 5,462,085.851 MX
- Người tham gia
- 4,243
Pool EPT
Stake EPT để nhận airdrop EPT
- Tổng số airdrop
- 960,000 EPT
- Tổng số lượng đã stake
- 18,864,827.814 EPT
- Người tham gia
- 393
MNT
- Tổng số airdrop
- 240,000 MNT
- Thời gian sự kiện
- 2025-03-31 22:00 - 2025-04-04 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop MNT
- Tổng số airdrop
- 48,000 MNT
- Tổng số lượng đã stake
- 2,757,307 USDT
- Người tham gia
- 1,730
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop MNT
- Tổng số airdrop
- 72,000 MNT
- Tổng số lượng đã stake
- 5,277,175 MX
- Người tham gia
- 4,523
Pool MNT
Stake MNT để nhận airdrop MNT
- Tổng số airdrop
- 120,000 MNT
- Tổng số lượng đã stake
- 12,425,855 MNT
- Người tham gia
- 4,492
KINTO
- Tổng số airdrop
- 10,100 KINTO
- Thời gian sự kiện
- 2025-03-28 18:00 - 2025-03-31 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop KINTO
- Tổng số airdrop
- 5,100 KINTO
- Tổng số lượng đã stake
- 2,661,559.62 USDT
- Người tham gia
- 1,702
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop KINTO
- Tổng số airdrop
- 3,000 KINTO
- Tổng số lượng đã stake
- 6,137,476.3 MX
- Người tham gia
- 5,185
Pool KINTO
Stake KINTO để nhận airdrop KINTO
- Tổng số airdrop
- 2,000 KINTO
- Tổng số lượng đã stake
- 6,405.9 KINTO
- Người tham gia
- 1,993
TERM
- Tổng số airdrop
- 120,000 TERM
- Thời gian sự kiện
- 2025-03-25 19:00 - 2025-03-27 19:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop TERM
- Tổng số airdrop
- 60,000 TERM
- Tổng số lượng đã stake
- 1,028,611 USDT
- Người tham gia
- 819
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop TERM
- Tổng số airdrop
- 36,000 TERM
- Tổng số lượng đã stake
- 4,354,949 MX
- Người tham gia
- 3,418
Pool TERM
Stake TERM để nhận airdrop TERM
- Tổng số airdrop
- 24,000 TERM
- Tổng số lượng đã stake
- 78,460 TERM
- Người tham gia
- 1,531
IP
- Tổng số airdrop
- 60,000 IP
- Thời gian sự kiện
- 2025-02-12 18:00 - 2025-02-15 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop IP
- Tổng số airdrop
- 30,000 IP
- Tổng số lượng đã stake
- 3,489,508 USDT
- Người tham gia
- 2,402
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop IP
- Tổng số airdrop
- 18,000 IP
- Tổng số lượng đã stake
- 5,721,002 MX
- Người tham gia
- 4,981
Pool IP
Stake IP để nhận airdrop IP
- Tổng số airdrop
- 12,000 IP
- Tổng số lượng đã stake
- 221,808 IP
- Người tham gia
- 1,866
APT
- Tổng số airdrop
- 30,500 APT
- Thời gian sự kiện
- 2025-01-23 18:00 - 2025-01-26 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop APT
- Tổng số airdrop
- 16,000 APT
- Tổng số lượng đã stake
- 6,176,889 USDT
- Người tham gia
- 3,734
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop APT
- Tổng số airdrop
- 11,500 APT
- Tổng số lượng đã stake
- 5,076,509 MX
- Người tham gia
- 3,901
Pool APT
Stake APT để nhận airdrop APT
- Tổng số airdrop
- 3,000 APT
- Tổng số lượng đã stake
- 525,988 APT
- Người tham gia
- 2,460
XTER
- Tổng số airdrop
- 800,000 XTER
- Thời gian sự kiện
- 2025-01-06 18:00 - 2025-01-10 18:00
Pool USDT
Stake USDT để nhận airdrop XTER
- Tổng số airdrop
- 400,000 XTER
- Tổng số lượng đã stake
- 8,436,874 USDT
- Người tham gia
- 5,642
Pool MX
Stake MX để nhận airdrop XTER
- Tổng số airdrop
- 240,000 XTER
- Tổng số lượng đã stake
- 5,004,835 MX
- Người tham gia
- 3,627
Pool XTER
Stake XTER để nhận airdrop XTER
- Tổng số airdrop
- 160,000 XTER
- Tổng số lượng đã stake
- 1,008,964 XTER
- Người tham gia
- 2,698