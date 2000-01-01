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Top token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Đồ thị có hướng không chu trình (DAG). Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Hedera
Hedera
HBAR
$ 0.06893
+0.34%
-0.61%
-2.87%
$ 2.98B
$ 6.21M
2
Kaspa
Kaspa
KAS
$ 0.02621
0.00%
-2.20%
+0.11%
$ 718.58M
$ 11.27M
3
MIOTAC
MIOTAC
IOTA
$ 0.03543
+0.37%
-0.42%
+5.29%
$ 158.23M
$ 1.80M
4
Nano
Nano
XNO
$ 0.411786
+0.36%
+0.01%
+4.18%
$ 54.87M
$ 755.23K
5
Constellation
Constellation
DAG
$ 0.006969
+0.09%
+4.91%
+4.75%
$ 20.02M
$ 9.80M
6
Obyte
Obyte
GBYTE
$ 4.62
-1.28%
-0.08%
-14.29%
$ 4.34M
$ 8.45K
7
XELIS
XELIS
XEL
$ 0.207
+4.95%
+8.16%
-3.20%
$ 1.16M
$ 30.43K
8
XDAG
XDAG
XDAG
$ 0.00067956
0.00%
+0.01%
+0.34%
$ 892.23K
$ 65.22K
9
HTR
HTR
HTR
$ 0.001697
-0.12%
+3.03%
-15.05%
$ 876.29K
$ 50.79M
10
U2U Network
U2U Network
U2U
$ 0.0003731
+0.93%
+7.41%
+13.97%
$ 512.89K
$ 213.64M
11
Taraxa Coin
Taraxa Coin
TARA
$ 0.00002448
-0.36%
-8.10%
-10.66%
$ 151.06K
$ 2.10B
12
UBIX Network
UBIX Network
UBX
$ 2.57122E-7
0.00%
-3.50%
+5.37%
$ 108.56K
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Câu hỏi thường gặp

Token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 12 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $3.94B.
Token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) được theo dõi trên MEXC, XEL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.16% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 12 token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) phổ biến bao gồm HBAR, KAS, IOTA. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) là khoảng $3.94B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Đồ thị có hướng không chu trình (DAG), cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.