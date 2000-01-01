Trong số các token Đồ thị có hướng không chu trình (DAG) được theo dõi trên MEXC, XEL đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 8.16% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.