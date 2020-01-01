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Top token Hệ sinh thái Osmosis theo vốn hoá thị trường

Khám phá các loại tiền mã hoá có hiệu suất tốt nhất trong lĩnh vực Hệ sinh thái Osmosis. Các loại tiền mã hoá bên dưới được xếp hạng theo vốn hoá thị trường, giúp bạn dễ dàng theo dõi xu hướng thị trường và khám phá cơ hội giao dịch.

#
Coin
Giá
7 ngày gần đây
Thực hiện
1
Bitcoin
Bitcoin
BTC
$ 64,999.98
-0.02%
+0.23%
+1.72%
$ 1.30T
$ 3.78K
2
Ethereum
Ethereum
ETH
$ 1,917.49
0.00%
+0.03%
+2.65%
$ 231.09B
$ 53.39K
3
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00071
0.00%
0.00%
-0.02%
$ 74.84B
$ 37.34M
4
Solana
Solana
SOL
$ 76.59
+0.04%
+0.68%
+3.87%
$ 44.39B
$ 336.05K
5
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 65,023.06
+0.01%
+0.23%
+1.72%
$ 7.57B
$ 1.83
6
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 8.184
-0.05%
-1.25%
-0.16%
$ 5.38B
$ 41.46K
7
Ondo US Dollar Yield
Ondo US Dollar Yield
USDY
$ 1.14
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 2.14B
$ 1.25M
8
COSMOS
COSMOS
ATOM
$ 1.372
+0.22%
-0.58%
+0.07%
$ 705.37M
$ 159.19K
9
Injective
Injective
INJ
$ 4.322
+0.28%
-2.02%
-14.23%
$ 431.27M
$ 158.25K
10
FET
FET
FET
$ 0.1351
+0.22%
-1.10%
-6.94%
$ 305.85M
$ 1.62M
11
TIA
TIA
TIA
$ 0.3222
+0.19%
-1.53%
-4.95%
$ 296.49M
$ 718.86K
12
Akash Network
Akash Network
AKT
$ 0.496956
-0.49%
-0.01%
-6.71%
$ 147.35M
$ 3.04M
13
Noble USDC
Noble USDC
USDC.N
$ 1.0
+0.12%
-0.00%
-0.10%
$ 115.87M
$ 79.22K
14
dYdX
dYdX
DYDX
$ 0.11473
+0.09%
+0.21%
+0.02%
$ 96.77M
$ 573.00K
15
USDX
USDX
USDX
$ 0.671199
0.00%
--
+1.96%
$ 74.88M
$ 4.63K
16
Kava Labs
Kava Labs
KAVA
$ 0.04091
-0.05%
-0.22%
+0.96%
$ 44.41M
$ 1.40M
17
$ 0.03718
-0.16%
+0.27%
+2.17%
$ 44.10M
$ 9.95K
18
Monerium EUR emoney
Monerium EUR emoney
EURE
$ 1.15
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 32.50M
$ 16.26K
19
Band
Band
BAND
$ 0.173408
-0.59%
+0.03%
+12.42%
$ 31.27M
$ 2.23M
20
Terra
Terra
LUNA
$ 0.04187
+0.19%
-1.06%
+2.52%
$ 29.81M
$ 1.93M
21
TerraClassicUSD
TerraClassicUSD
USTC
$ 0.00506
0.00%
-0.35%
+1.73%
$ 28.27M
$ 13.58M
22
Wrapped CRO
Wrapped CRO
WCRO
$ 0.04828353
+0.02%
-0.02%
-12.75%
$ 27.53M
$ 559.78K
23
Osmosis
Osmosis
OSMO
$ 0.03009
+0.40%
+0.47%
+5.29%
$ 23.50M
$ 2.22M
24
CertiK
CertiK
CTK
$ 0.11871
+2.50%
+5.39%
+21.72%
$ 19.13M
$ 480.91K
25
Islamic Coin
Islamic Coin
ISLM
$ 0.00431829
-2.41%
+0.04%
+3.70%
$ 16.16M
$ 46.30K
26
NYM
NYM
NYM
$ 0.0188
+0.21%
+0.48%
+8.68%
$ 15.69M
$ 3.06M
27
Medibloc
Medibloc
MED
$ 0.00128342
+0.70%
-0.01%
-2.61%
$ 14.81M
$ 59.29K
28
SCRT
SCRT
SCRT
$ 0.03207
+0.44%
-1.60%
-0.96%
$ 10.99M
$ 1.87M
29
INIT
INIT
INIT
$ 0.05373
+0.02%
+1.41%
+8.18%
$ 10.67M
$ 1.07M
30
Xion
Xion
XION
$ 0.1069
-0.66%
-0.01%
+2.36%
$ 9.92M
$ 1.15K
31
$ 0.004609
+0.02%
+0.92%
+0.02%
$ 8.69M
$ 12.07M
32
Dymension
Dymension
DYM
$ 0.0158
-0.38%
+3.51%
+19.18%
$ 8.66M
$ 10.35M
33
FirmaChain
FirmaChain
FCT2
$ 0.00677
+0.15%
+1.50%
-1.02%
$ 8.23M
$ 1.34M
34
VERONA
VERONA
VERONA
$ 0.1072
0.00%
+0.09%
+2.58%
$ 7.60M
$ 9.24K
35
Realio
Realio
RIO
$ 0.03382
-0.53%
+2.70%
-1.23%
$ 5.40M
$ 982.10K
36
Agoric
Agoric
BLD
$ 0.00666973
-0.07%
-0.00%
-5.24%
$ 4.62M
$ 945.57
37
Lava Network
Lava Network
LAVA
$ 0.01652
+0.12%
0.00%
+0.55%
$ 4.37M
$ 3.32M
38
GenesisL1
GenesisL1
L1
$ 0.105119
+0.03%
-0.05%
-7.85%
$ 4.35M
$ 1.51K
39
CONX
CONX
CONX
$ 0.00404849
+0.33%
+0.02%
+3.22%
$ 4.07M
$ 29.81K
40
Stride Staked Atom
Stride Staked Atom
STATOM
$ 2.66
-0.37%
-0.00%
+0.38%
$ 3.55M
$ 5.90K
41
Oraichain
Oraichain
ORAI
$ 0.231
0.00%
-6.78%
-13.64%
$ 3.19M
$ 242.99K
42
Bluzelle
Bluzelle
BLZ
$ 0.00614325
+0.33%
-0.02%
-1.29%
$ 2.92M
$ 49.87K
43
Shido
Shido
SHIDO
$ 0.0001204
-0.08%
-0.58%
+16.63%
$ 2.06M
$ 442.30M
44
Humans.ai
Humans.ai
HEART
$ 0.0002213
+3.27%
+1.01%
+2.70%
$ 1.72M
$ 308.76M
45
Juris Protocol
Juris Protocol
JURIS
$ 3.41E-6
+0.59%
+0.80%
-18.62%
$ 1.67M
--
46
JUNO
JUNO
JUNO
$ 0.02085427
-0.10%
-0.00%
-4.14%
$ 1.66M
$ 1.68K
47
Inter Stable Token
Inter Stable Token
IST
$ 0.979947
-0.25%
-0.02%
-1.93%
$ 1.38M
$ 469.27
48
$ 0.001416
-0.42%
-5.54%
-6.41%
$ 909.77K
$ 27.22M
49
Chihuahua Chain
Chihuahua Chain
HUAHUA
$ 6.65E-6
0.00%
+0.20%
+13.10%
$ 760.68K
--
50
CANTO
CANTO
CANTO
$ 0.00110183
0.00%
--
+25.37%
$ 670.43K
$ 172.09

Câu hỏi thường gặp

Token Hệ sinh thái Osmosis là gì và tại sao chúng phổ biến?
Token Hệ sinh thái Osmosis đại diện cho một nhóm các dự án tiền mã hoá tập trung vào một chủ đề hoặc công nghệ chung. Danh mục này đã thu hút sự chú ý đáng kể từ nhà giao dịch, với 90 token hiện đang được theo dõi trên MEXC và tổng vốn hoá thị trường là $1669.52B.
Token Hệ sinh thái Osmosis nào có hiệu suất tốt nhất hiện tại?
Trong số các token Hệ sinh thái Osmosis được theo dõi trên MEXC, ION đã cho thấy hiệu suất mạnh nhất gần đây với mức biến động giá 32.76% trong 24 giờ qua. Dữ liệu hiệu suất được cập nhật theo thời gian thực và có thể thay đổi theo điều kiện thị trường.
Có bao nhiêu token Hệ sinh thái Osmosis trên MEXC?
MEXC hiện đang theo dõi 90 token Hệ sinh thái Osmosis, bao gồm cả các dự án có thể giao dịch và trước niêm yết. Các token Hệ sinh thái Osmosis phổ biến bao gồm BTC, ETH, USDC. Token mới được bổ sung thường xuyên khi danh mục phát triển.
Tổng vốn hoá thị trường của danh mục Hệ sinh thái Osmosis là bao nhiêu?
Tổng vốn hoá thị trường của tất cả token Hệ sinh thái Osmosis là khoảng $1669.52B. Con số này phản ánh giá trị tổng hợp của danh mục và chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường theo thời gian thực.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Việc đưa tài sản kỹ thuật số vào lĩnh vực Hệ sinh thái Osmosis, cùng với quy tắc phân loại và dữ liệu thị trường, được lấy từ các bên thứ ba độc lập. Việc niêm yết token trong danh mục này không cấu thành sự chứng thực, đảm bảo hoặc khuyến nghị đầu tư từ MEXC. Tất cả nội dung chỉ nhằm mục đích thông tin. Giá tiền mã hoá chịu ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vui lòng tự nghiên cứu (DYOR) và giao dịch thận trọng.