Thông tin Aleph Zero (AZERO)

Aleph Zero là một nền tảng blockchain hiệu suất cao, sẵn sàng cho doanh nghiệp với giao thức đồng thuận mới dựa trên Directed Acyclic Graph (DAG), đã được đánh giá ngang hàng và được trình bày tại hội nghị ACM. Đến nay, Aleph Zero đã huy động được 15 triệu đô la để tiếp tục phát triển, tích hợp với ngăn xếp Chất nền và mở rộng nhóm. Vào năm 2022, Aleph Zero có kế hoạch kích hoạt các tính năng nâng cao quyền riêng tư dựa trên nghiên cứu tính toán an toàn của nhiều bên và các bằng chứng không có kiến thức.