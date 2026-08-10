Giá 11am hôm nay

Giá 11am (11AM) theo thời gian thực hôm nay là $ 0, biến động 0.00% trong 24 giờ qua. Tỷ giá 11AM sang USD là $ 0 mỗi 11AM.

11am hiện xếp hạng #- theo vốn hoá thị trường tại $ 38,671, với nguồn cung lưu hành 537.75M 11AM. Trong vòng 24 giờ qua, 11AM được giao dịch trong khoảng từ $ 0.0 (thấp) đến $ 0.0 (cao), phản ánh hoạt động thị trường. Mức cao nhất mọi thời đại là $ 0.00302463, trong khi mức thấp nhất mọi thời đại là $ 0.

Về hiệu suất ngắn hạn, 11AM biến động -- trong giờ qua và -7.24% trong 7 ngày qua. Trong ngày qua, tổng khối lượng giao dịch đạt --.

Thông tin thị trường 11am (11AM)

Vốn hóa thị trường $ 38.67K$ 38.67K $ 38.67K Khối lượng (24H) ---- -- Vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn $ 71.91K$ 71.91K $ 71.91K Nguồn cung lưu thông 537.75M 537.75M 537.75M Tổng cung 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Vốn hoá thị trường hiện tại của 11am là $ 38.67K, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ đạt --. Nguồn cung lưu hành của 11AM là 537.75M, với tổng nguồn cung là 1000000000.0. Giá trị pha loãng hoàn toàn (FDV) của token là $ 71.91K.