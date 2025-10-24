Актуальна ціна ZoidPay сьогодні становить 0,00363056 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZPAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZPAY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ZoidPay сьогодні становить 0,00363056 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ZPAY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ZPAY на MEXC вже зараз.

Докладніше про ZPAY

Інформація про ціну ZPAY

Офіційний вебсайт ZPAY

Токеноміка ZPAY

Прогноз ціни ZPAY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ZoidPay

Ціна ZoidPay (ZPAY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ZPAY до USD:

$0,00363056
$0,00363056$0,00363056
-6,40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ZoidPay (ZPAY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:58:48 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ZoidPay (ZPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00327126
$ 0,00327126$ 0,00327126
Мін. за 24 год
$ 0,00391654
$ 0,00391654$ 0,00391654
Макс. за 24 год

$ 0,00327126
$ 0,00327126$ 0,00327126

$ 0,00391654
$ 0,00391654$ 0,00391654

$ 1,79
$ 1,79$ 1,79

$ 0
$ 0$ 0

-0,16%

-6,41%

+7,16%

+7,16%

Актуальна ціна ZoidPay (ZPAY) становить $0,00363056. За останні 24 години ZPAY торгувався між мінімумом у $ 0,00327126 і максимумом у $ 0,00391654, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZPAY становить $ 1,79, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZPAY змінився на -0,16% за останню годину, -6,41% за 24 години та на +7,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZoidPay (ZPAY)

$ 1,42M
$ 1,42M$ 1,42M

--
----

$ 2,54M
$ 2,54M$ 2,54M

392,00M
392,00M 392,00M

700 000 000,0
700 000 000,0 700 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZoidPay — $ 1,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZPAY — 392,00M, зі загальною пропозицією 700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,54M.

Історія ціни ZoidPay (ZPAY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ZoidPay до USD становила $ -0,000248719983382025.
За останні 30 днів зміна ціни ZoidPay до USD становила $ +0,0100415847.
За останні 60 днів зміна ціни ZoidPay до USD становила $ +0,0125756168.
За останні 90 днів зміна ціни ZoidPay до USD становила $ +0,002606761322916694.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,000248719983382025-6,41%
30 днів$ +0,0100415847+276,59%
60 днів$ +0,0125756168+346,38%
90 днів$ +0,002606761322916694+254,62%

Що таке ZoidPay (ZPAY)

ZoidPay is a global fintech company that offers a range of end-to-end crypto payment solutions for online and in-store shopping. For retail customers, ZoidPay lets them purchase products and services with crypto from online retailers including Amazon, Walmart and eBay. For enterprise clients, ZoidPay enables interoperability between wallets and exchanges for providing instant liquidity to their users. With a single line of code, they can integrate with ZoidPay products.

The ZoidPay ecosystem has four core products:

  1. Chrome Extension, allowing one to shop directly from their browser from any retailer by connecting existing wallets to the Chrome Extension
  2. Marketplace App, a global merchants aggregator, offering one a custom-shopping experience with Crypto Cashback, DeFi, Staking and Loans
  3. Wallet App, a non-custodial mobile wallet, to manage crypto finances seamlessly, while allowing merchants to use it as a crypto mPOS
  4. Crypto Cards, blockchain agnostic crypto cards, that allow P2P transactions and in store payments in a contactless manner

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ZoidPay (ZPAY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ZoidPay (USD)

Скільки коштуватиме ZoidPay (ZPAY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ZoidPay (ZPAY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ZoidPay.

Перегляньте прогноз ціни ZoidPay вже зараз!

ZPAY до місцевих валют

Токеноміка ZoidPay (ZPAY)

Розуміння токеноміки ZoidPay (ZPAY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ZPAY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ZoidPay (ZPAY)

Скільки сьогодні коштує ZoidPay (ZPAY)?
Актуальна ціна ZPAY у USD становить 0,00363056 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ZPAY до USD?
Поточна ціна ZPAY до USD — $ 0,00363056. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ZoidPay?
Ринкова капіталізація ZPAY — $ 1,42M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ZPAY?
Циркуляційна пропозиція ZPAY — 392,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ZPAY?
ZPAY досяг історичної максимальної ціни у 1,79 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ZPAY?
Історична мінімальна ціна ZPAY становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ZPAY?
Актуальний обсяг торгівлі ZPAY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ZPAY цього року?
ZPAY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ZPAY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:58:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ZoidPay (ZPAY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 046,59
$111 046,59$111 046,59

+1,03%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 948,60
$3 948,60$3 948,60

+1,85%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16884
$0,16884$0,16884

+10,16%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,14
$192,14$192,14

+0,58%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,6979
$19,6979$19,6979

+27,75%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 948,60
$3 948,60$3 948,60

+1,85%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 046,59
$111 046,59$111 046,59

+1,03%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,14
$192,14$192,14

+0,58%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4396
$2,4396$2,4396

+1,27%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,67
$1 123,67$1 123,67

-0,55%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6442
$0,6442$0,6442

+544,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000710
$0,00000710$0,00000710

+298,87%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$55,31
$55,31$55,31

+124,47%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004193
$0,0004193$0,0004193

+97,22%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5765
$0,5765$0,5765

+92,16%