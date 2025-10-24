Інформація щодо ціни ZoidPay (ZPAY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00327126 Макс. за 24 год $ 0,00391654 Рекордний максимум $ 1,79 Найнижча ціна $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,16% Зміна ціни (1 дн.) -6,41% Зміна ціни (за 7 дн.) +7,16%

Актуальна ціна ZoidPay (ZPAY) становить $0,00363056. За останні 24 години ZPAY торгувався між мінімумом у $ 0,00327126 і максимумом у $ 0,00391654, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ZPAY становить $ 1,79, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ZPAY змінився на -0,16% за останню годину, -6,41% за 24 години та на +7,16% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ZoidPay (ZPAY)

Ринкова капіталізація $ 1,42M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,54M Циркуляційне постачання 392,00M Загальна пропозиція 700 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ZoidPay — $ 1,42M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ZPAY — 392,00M, зі загальною пропозицією 700000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,54M.