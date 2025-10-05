Ціна ynUSD Max (YNUSDX)
Актуальна ціна ynUSD Max (YNUSDX) становить $1,026. За останні 24 години YNUSDX торгувався між мінімумом у $ 1,023 і максимумом у $ 1,027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YNUSDX становить $ 1,027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997125.
Що стосується короткострокових результатів, то YNUSDX змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація ynUSD Max — $ 89,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YNUSDX — 87,42K, зі загальною пропозицією 87421.65687268265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,65K.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ +0,0135474066.
За останні 60 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ +0,0268707348.
За останні 90 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,00%
|30 днів
|$ +0,0135474066
|+1,32%
|60 днів
|$ +0,0268707348
|+2,62%
|90 днів
|$ 0
|--
YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.
The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.
|Час (UTC+8)
|Тип
|Інформація
|10-04 13:39:16
|Ончейн дані
Спот ETF Ethereum у США зафіксував чистий приплив у розмірі 233,5 мільйона доларів вчора
|10-04 11:26:38
|Оновлення в галузі
Випуск USDC перевищує 75 мільярдів, частка ринку досягає 24,9%
|10-03 10:20:00
|Оновлення в галузі
Загальна тверда капіталізація криптовалют повертається вище $4,2 трильйона, зі збільшенням на 2,3% за 24 год
|10-03 05:17:00
|Оновлення в галузі
Bitcoin вперше з середини серпня перевищує позначку $120 000
|10-01 14:11:00
|Оновлення в галузі
Вчора спотові ETF Ethereum у США зафіксували чистий приплив у розмірі $127,5 мільйона, тоді як спотові ETF Bitcoin зафіксували чистий приплив у розмірі $430 мільйонів
|09-30 18:14:00
|Оновлення в галузі
Поточні ставки фінансування на основних CEX та DEX вказують на нейтральний ринок з легким ведмежим ухилом
