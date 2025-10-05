Інформація щодо ціни ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,023 $ 1,023 $ 1,023 Мін. за 24 год $ 1,027 $ 1,027 $ 1,027 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,023$ 1,023 $ 1,023 Макс. за 24 год $ 1,027$ 1,027 $ 1,027 Рекордний максимум $ 1,027$ 1,027 $ 1,027 Найнижча ціна $ 0,997125$ 0,997125 $ 0,997125 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -0,00% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,51% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,51%

Актуальна ціна ynUSD Max (YNUSDX) становить $1,026. За останні 24 години YNUSDX торгувався між мінімумом у $ 1,023 і максимумом у $ 1,027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YNUSDX становить $ 1,027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997125.

Що стосується короткострокових результатів, то YNUSDX змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ynUSD Max (YNUSDX)

Ринкова капіталізація $ 89,65K$ 89,65K $ 89,65K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 89,65K$ 89,65K $ 89,65K Циркуляційне постачання 87,42K 87,42K 87,42K Загальна пропозиція 87 421,65687268265 87 421,65687268265 87 421,65687268265

Поточна ринкова капіталізація ynUSD Max — $ 89,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YNUSDX — 87,42K, зі загальною пропозицією 87421.65687268265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,65K.