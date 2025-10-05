Актуальна ціна ynUSD Max сьогодні становить 1,026 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YNUSDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YNUSDX на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ynUSD Max сьогодні становить 1,026 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YNUSDX до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YNUSDX на MEXC вже зараз.

Логотип ynUSD Max

Ціна ynUSD Max (YNUSDX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YNUSDX до USD:

$1,026
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ynUSD Max (YNUSDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-05 08:52:53 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ynUSD Max (YNUSDX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,023
Мін. за 24 год
$ 1,027
Макс. за 24 год

$ 1,023
$ 1,027
$ 1,027
$ 0,997125
--

-0,00%

+0,51%

+0,51%

Актуальна ціна ynUSD Max (YNUSDX) становить $1,026. За останні 24 години YNUSDX торгувався між мінімумом у $ 1,023 і максимумом у $ 1,027, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YNUSDX становить $ 1,027, тоді як його історичний мінімум — $ 0,997125.

Що стосується короткострокових результатів, то YNUSDX змінився на -- за останню годину, -0,00% за 24 години та на +0,51% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ynUSD Max (YNUSDX)

$ 89,65K
--
$ 89,65K
87,42K
87 421,65687268265
Поточна ринкова капіталізація ynUSD Max — $ 89,65K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YNUSDX — 87,42K, зі загальною пропозицією 87421.65687268265. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 89,65K.

Історія ціни ynUSD Max (YNUSDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ +0,0135474066.
За останні 60 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ +0,0268707348.
За останні 90 днів зміна ціни ynUSD Max до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,00%
30 днів$ +0,0135474066+1,32%
60 днів$ +0,0268707348+2,62%
90 днів$ 0--

Що таке ynUSD Max (YNUSDX)

YieldNest is a next-generation liquid restaking protocol that consolidates DeFi and restaking strategies into a single liquid asset. At its core, YieldNest introduces MAX LRTs, designed to optimize risk-adjusted returns by dynamically balancing between DeFi and restaking strategies.

The protocol’s modular architecture, built entirely in-house, ensures seamless integration, robust security, and adaptability as DeFi continues to evolve.

Ресурс ynUSD Max (YNUSDX)

Прогноз ціни ynUSD Max (USD)

Скільки коштуватиме ynUSD Max (YNUSDX) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ynUSD Max (YNUSDX) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ynUSD Max.

Перегляньте прогноз ціни ynUSD Max вже зараз!

YNUSDX до місцевих валют

Токеноміка ynUSD Max (YNUSDX)

Розуміння токеноміки ynUSD Max (YNUSDX) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YNUSDX зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ynUSD Max (YNUSDX)

Скільки сьогодні коштує ynUSD Max (YNUSDX)?
Актуальна ціна YNUSDX у USD становить 1,026 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YNUSDX до USD?
Поточна ціна YNUSDX до USD — $ 1,026. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ynUSD Max?
Ринкова капіталізація YNUSDX — $ 89,65K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YNUSDX?
Циркуляційна пропозиція YNUSDX — 87,42K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YNUSDX?
YNUSDX досяг історичної максимальної ціни у 1,027 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YNUSDX?
Історична мінімальна ціна YNUSDX становила 0,997125 USD.
Який обсяг торгівлі YNUSDX?
Актуальний обсяг торгівлі YNUSDX за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YNUSDX цього року?
YNUSDX може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YNUSDX для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.