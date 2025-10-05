Згідно з вашим прогнозом, ynUSD Max потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 1,026 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, ynUSD Max потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 1,0773 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна YNUSDX на 2027 рік становить $ 1,1311 з темпом зростання у 10,25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна YNUSDX на 2028 рік становить $ 1,1877 з темпом зростання у 15,76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YNUSDX у 2029 році становить $ 1,2471, а темп зростання складає 21,55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна YNUSDX у 2030 році становить $ 1,3094, а темп зростання складає 27,63%.

У 2040 році ціна ynUSD Max потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 2,1329.

У 2050 році ціна ynUSD Max потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 3,4744.