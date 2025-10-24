Інформація щодо ціни Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Мін. за 24 год $ 1,17 $ 1,17 $ 1,17 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Макс. за 24 год $ 1,17$ 1,17 $ 1,17 Рекордний максимум $ 1,19$ 1,19 $ 1,19 Найнижча ціна $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 Зміна ціни (за 1 год) -0,02% Зміна ціни (1 дн.) +0,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,92% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,92%

Актуальна ціна Yield Optimizer EUR (YOEUR) становить $1,17. За останні 24 години YOEUR торгувався між мінімумом у $ 1,17 і максимумом у $ 1,17, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOEUR становить $ 1,19, тоді як його історичний мінімум — $ 1,15.

Що стосується короткострокових результатів, то YOEUR змінився на -0,02% за останню годину, +0,09% за 24 години та на -0,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Ринкова капіталізація $ 100,80K$ 100,80K $ 100,80K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 100,80K$ 100,80K $ 100,80K Циркуляційне постачання 86,07K 86,07K 86,07K Загальна пропозиція 86 071,0 86 071,0 86 071,0

Поточна ринкова капіталізація Yield Optimizer EUR — $ 100,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOEUR — 86,07K, зі загальною пропозицією 86071.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,80K.