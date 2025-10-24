Актуальна ціна Yield Optimizer EUR сьогодні становить 1,17 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YOEUR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YOEUR на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Yield Optimizer EUR сьогодні становить 1,17 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни YOEUR до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни YOEUR на MEXC вже зараз.

Докладніше про YOEUR

Інформація про ціну YOEUR

Whitepaper YOEUR

Офіційний вебсайт YOEUR

Токеноміка YOEUR

Прогноз ціни YOEUR

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Yield Optimizer EUR

Ціна Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 YOEUR до USD:

$1,17
$1,17$1,17
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Yield Optimizer EUR (YOEUR) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:01 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Yield Optimizer EUR (YOEUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Мін. за 24 год
$ 1,17
$ 1,17$ 1,17
Макс. за 24 год

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 1,17
$ 1,17$ 1,17

$ 1,19
$ 1,19$ 1,19

$ 1,15
$ 1,15$ 1,15

-0,02%

+0,09%

-0,92%

-0,92%

Актуальна ціна Yield Optimizer EUR (YOEUR) становить $1,17. За останні 24 години YOEUR торгувався між мінімумом у $ 1,17 і максимумом у $ 1,17, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум YOEUR становить $ 1,19, тоді як його історичний мінімум — $ 1,15.

Що стосується короткострокових результатів, то YOEUR змінився на -0,02% за останню годину, +0,09% за 24 години та на -0,92% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Yield Optimizer EUR (YOEUR)

$ 100,80K
$ 100,80K$ 100,80K

--
----

$ 100,80K
$ 100,80K$ 100,80K

86,07K
86,07K 86,07K

86 071,0
86 071,0 86 071,0

Поточна ринкова капіталізація Yield Optimizer EUR — $ 100,80K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція YOEUR — 86,07K, зі загальною пропозицією 86071.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 100,80K.

Історія ціни Yield Optimizer EUR (YOEUR) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Yield Optimizer EUR до USD становила $ +0,00107619.
За останні 30 днів зміна ціни Yield Optimizer EUR до USD становила $ -0,0132728310.
За останні 60 днів зміна ціни Yield Optimizer EUR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Yield Optimizer EUR до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00107619+0,09%
30 днів$ -0,0132728310-1,13%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Yield Optimizer EUR (YOEUR)

YO is your secure multi-chain yield optimizer, continuously rebalancing to deliver the best risk-adjusted yield in DeFi. YO tracks the best yield across DeFi protocols and chains so your assets are always in the right place. YO algorithms generate optimized yield by balancing risk and reward, powered by Exponential.fi’s trusted ratings. YO continuously reallocates your assets across DeFi chains and protocols to maximize yield.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Yield Optimizer EUR (USD)

Скільки коштуватиме Yield Optimizer EUR (YOEUR) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Yield Optimizer EUR (YOEUR) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Yield Optimizer EUR.

Перегляньте прогноз ціни Yield Optimizer EUR вже зараз!

YOEUR до місцевих валют

Токеноміка Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Розуміння токеноміки Yield Optimizer EUR (YOEUR) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена YOEUR зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Скільки сьогодні коштує Yield Optimizer EUR (YOEUR)?
Актуальна ціна YOEUR у USD становить 1,17 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна YOEUR до USD?
Поточна ціна YOEUR до USD — $ 1,17. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Yield Optimizer EUR?
Ринкова капіталізація YOEUR — $ 100,80K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція YOEUR?
Циркуляційна пропозиція YOEUR — 86,07K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) YOEUR?
YOEUR досяг історичної максимальної ціни у 1,19 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) YOEUR?
Історична мінімальна ціна YOEUR становила 1,15 USD.
Який обсяг торгівлі YOEUR?
Актуальний обсяг торгівлі YOEUR за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна YOEUR цього року?
YOEUR може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни YOEUR для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:57:01 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Yield Optimizer EUR (YOEUR)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 948,90
$110 948,90$110 948,90

+0,94%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,29
$3 947,29$3 947,29

+1,81%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16951
$0,16951$0,16951

+10,60%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,05
$192,05$192,05

+0,53%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,7067
$19,7067$19,7067

+27,80%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 947,29
$3 947,29$3 947,29

+1,81%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 948,90
$110 948,90$110 948,90

+0,94%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,05
$192,05$192,05

+0,53%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4385
$2,4385$2,4385

+1,22%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 123,27
$1 123,27$1 123,27

-0,58%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6427
$0,6427$0,6427

+542,70%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000763
$0,00000763$0,00000763

+328,65%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,45
$54,45$54,45

+120,98%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02018
$0,02018$0,02018

+101,80%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004131
$0,0004131$0,0004131

+94,30%