Сьогоднішня ціна Wobbles

Поточна ціна Wobbles (WOBBLES) сьогодні становить $ 0, зі зміною 11,94% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WOBBLES до USD становить $ 0 за WOBBLES.

Wobbles наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 398 408, з циркуляційною пропозицією у 997,29M WOBBLES. Протягом останніх 24 годин WOBBLES торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00269383, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WOBBLES змінився на +0,22% за останню годину та на -9,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 30,07K.

Ринкова інформація щодо Wobbles (WOBBLES)

Ринкова капіталізація $ 398,41K$ 398,41K $ 398,41K Обсяг (за 24 год) $ 30,07K$ 30,07K $ 30,07K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 398,41K$ 398,41K $ 398,41K Циркуляційне постачання 997,29M 997,29M 997,29M Загальна пропозиція 997 292 261,80462 997 292 261,80462 997 292 261,80462

Поточна ринкова капіталізація Wobbles — $ 398,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 30,07K. Циркуляційна пропозиція WOBBLES — 997,29M, зі загальною пропозицією 997292261.80462. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 398,41K.