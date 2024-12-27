Ціна Winter Arc (WINTER)
Поточна ціна Winter Arc (WINTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 356.13K USD. Ціна WINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Winter Arc:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.50K USD
- зміна ціни Winter Arc протягом дня — +5.53%
- циркуляційна пропозиція – 972.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Winter Arc до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Winter Arc до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Winter Arc до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Winter Arc до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.53%
|30 днів
|$ 0
|-77.19%
|60 днів
|$ 0
|-38.93%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Winter Arc: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.50%
+5.53%
+21.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Winter arc is a based on an emerging trend all over social media platforms. Winter arc stand for developing yourself to be a better person in the winter months of the years. Its not just a coin. Its a movement We aim to make on chain users better people, we aim to get them into the gym more often, eat healthier and gain a better confidence of themselves We decided to create winter arc for those purposes as on chain users were not on their 'winter arc' as you would say. Winter arc will be pushed for the remainder of winter and into 2025 too
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