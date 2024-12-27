Сьогоднішня ціна Winter Arc (WINTER)

Поточна ціна Winter Arc (WINTER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 356.13K USD. Ціна WINTER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Winter Arc:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.50K USD

- зміна ціни Winter Arc протягом дня — +5.53%

- циркуляційна пропозиція – 972.92M USD

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