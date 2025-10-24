Актуальна ціна Waveform by Virtuals сьогодні становить 0,00627524 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WAVE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WAVE на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Waveform by Virtuals сьогодні становить 0,00627524 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни WAVE до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни WAVE на MEXC вже зараз.

Докладніше про WAVE

Інформація про ціну WAVE

Офіційний вебсайт WAVE

Токеноміка WAVE

Прогноз ціни WAVE

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Waveform by Virtuals

Ціна Waveform by Virtuals (WAVE)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WAVE до USD:

$0,00627524
$0,00627524$0,00627524
+12,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Waveform by Virtuals (WAVE) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:44:37 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00557508
$ 0,00557508$ 0,00557508
Мін. за 24 год
$ 0,00637926
$ 0,00637926$ 0,00637926
Макс. за 24 год

$ 0,00557508
$ 0,00557508$ 0,00557508

$ 0,00637926
$ 0,00637926$ 0,00637926

$ 0,01712062
$ 0,01712062$ 0,01712062

$ 0,00486369
$ 0,00486369$ 0,00486369

-1,63%

+12,03%

-9,43%

-9,43%

Актуальна ціна Waveform by Virtuals (WAVE) становить $0,00627524. За останні 24 години WAVE торгувався між мінімумом у $ 0,00557508 і максимумом у $ 0,00637926, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAVE становить $ 0,01712062, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00486369.

Що стосується короткострокових результатів, то WAVE змінився на -1,63% за останню годину, +12,03% за 24 години та на -9,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Waveform by Virtuals (WAVE)

$ 6,28M
$ 6,28M$ 6,28M

--
----

$ 6,28M
$ 6,28M$ 6,28M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Waveform by Virtuals — $ 6,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAVE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,28M.

Історія ціни Waveform by Virtuals (WAVE) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Waveform by Virtuals до USD становила $ +0,0006737.
За останні 30 днів зміна ціни Waveform by Virtuals до USD становила $ -0,0009816339.
За останні 60 днів зміна ціни Waveform by Virtuals до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Waveform by Virtuals до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,0006737+12,03%
30 днів$ -0,0009816339-15,64%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Waveform by Virtuals (WAVE)

Waveform is an autonomous, AI-powered cryptocurrency trading platform that enables users to create profitable AI trading agents in just minutes.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Waveform by Virtuals (WAVE)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Waveform by Virtuals (USD)

Скільки коштуватиме Waveform by Virtuals (WAVE) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Waveform by Virtuals (WAVE) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Waveform by Virtuals.

Перегляньте прогноз ціни Waveform by Virtuals вже зараз!

WAVE до місцевих валют

Токеноміка Waveform by Virtuals (WAVE)

Розуміння токеноміки Waveform by Virtuals (WAVE) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена WAVE зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Waveform by Virtuals (WAVE)

Скільки сьогодні коштує Waveform by Virtuals (WAVE)?
Актуальна ціна WAVE у USD становить 0,00627524 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна WAVE до USD?
Поточна ціна WAVE до USD — $ 0,00627524. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Waveform by Virtuals?
Ринкова капіталізація WAVE — $ 6,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція WAVE?
Циркуляційна пропозиція WAVE — 1,00B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) WAVE?
WAVE досяг історичної максимальної ціни у 0,01712062 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) WAVE?
Історична мінімальна ціна WAVE становила 0,00486369 USD.
Який обсяг торгівлі WAVE?
Актуальний обсяг торгівлі WAVE за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна WAVE цього року?
WAVE може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни WAVE для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:44:37 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Waveform by Virtuals (WAVE)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 968,21
$110 968,21$110 968,21

+0,96%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 954,51
$3 954,51$3 954,51

+2,00%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16941
$0,16941$0,16941

+10,53%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,33
$192,33$192,33

+0,68%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$18,3451
$18,3451$18,3451

+18,97%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 954,51
$3 954,51$3 954,51

+2,00%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$110 968,21
$110 968,21$110 968,21

+0,96%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,33
$192,33$192,33

+0,68%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4358
$2,4358$2,4358

+1,11%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 127,98
$1 127,98$1 127,98

-0,17%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6272
$0,6272$0,6272

+527,20%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000796
$0,00000796$0,00000796

+347,19%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$53,40
$53,40$53,40

+116,72%

Логотип CYGNUS

CYGNUS

CGN

$0,02059
$0,02059$0,02059

+105,90%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5693
$0,5693$0,5693

+89,76%