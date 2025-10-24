Інформація щодо ціни Waveform by Virtuals (WAVE) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00557508 $ 0,00557508 $ 0,00557508 Мін. за 24 год $ 0,00637926 $ 0,00637926 $ 0,00637926 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00557508$ 0,00557508 $ 0,00557508 Макс. за 24 год $ 0,00637926$ 0,00637926 $ 0,00637926 Рекордний максимум $ 0,01712062$ 0,01712062 $ 0,01712062 Найнижча ціна $ 0,00486369$ 0,00486369 $ 0,00486369 Зміна ціни (за 1 год) -1,63% Зміна ціни (1 дн.) +12,03% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,43% Зміна ціни (за 7 дн.) -9,43%

Актуальна ціна Waveform by Virtuals (WAVE) становить $0,00627524. За останні 24 години WAVE торгувався між мінімумом у $ 0,00557508 і максимумом у $ 0,00637926, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум WAVE становить $ 0,01712062, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00486369.

Що стосується короткострокових результатів, то WAVE змінився на -1,63% за останню годину, +12,03% за 24 години та на -9,43% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Waveform by Virtuals (WAVE)

Ринкова капіталізація $ 6,28M$ 6,28M $ 6,28M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,28M$ 6,28M $ 6,28M Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Waveform by Virtuals — $ 6,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WAVE — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,28M.