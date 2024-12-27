Ціна Vendetta (VDT)
Поточна ціна Vendetta (VDT) сьогодні становить 0.01981617 USD з ринковою капіталізацією $ 249.74K USD. Ціна VDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Vendetta:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 561.16 USD
- зміна ціни Vendetta протягом дня — +0.95%
- циркуляційна пропозиція – 12.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Vendetta до USD становила $ +0.00018622.
За останні 30 днів зміна ціни Vendetta до USD становила $ +0.0002863297.
За останні 60 днів зміна ціни Vendetta до USD становила $ -0.0077698449.
За останні 90 днів зміна ціни Vendetta до USD становила $ -0.000828342365898884.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00018622
|+0.95%
|30 днів
|$ +0.0002863297
|+1.44%
|60 днів
|$ -0.0077698449
|-39.20%
|90 днів
|$ -0.000828342365898884
|-4.01%
Останній аналіз цін Vendetta: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+0.95%
+7.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Vendetta Games is creating a sustainable metaverse ecosystem with a AAA Red Dead Redemption-style open-world RPG game as well as a suite of blockchain and metaverse features and a publishing studio.
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