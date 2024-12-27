Сьогоднішня ціна Vendetta (VDT)

Поточна ціна Vendetta (VDT) сьогодні становить 0.01981617 USD з ринковою капіталізацією $ 249.74K USD. Ціна VDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Vendetta:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 561.16 USD

- зміна ціни Vendetta протягом дня — +0.95%

- циркуляційна пропозиція – 12.59M USD

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