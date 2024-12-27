Ціна VEE (VEE)
Поточна ціна VEE (VEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна VEE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності VEE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD
- зміна ціни VEE протягом дня — +0.22%
- циркуляційна пропозиція – 6.12B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни VEE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни VEE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни VEE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни VEE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.22%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін VEE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.98%
+0.22%
+2.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The VEE token is a key part of the Zeeverse ecosystem, a blockchain-based game that focuses on creating a stable in-game economy using its utility token, $VEE. The game utilizes an off-chain point system pegged to the market value of $VEE to ensure that in-game transactions and rewards remain stable, even during market volatility. Zeeverse aims to offer a sustainable economic model where the value of $VEE can fluctuate in the open market while the in-game economy stays consistent.
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