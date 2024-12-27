Сьогоднішня ціна VEE (VEE)

Поточна ціна VEE (VEE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 2.73M USD. Ціна VEE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності VEE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.97K USD

- зміна ціни VEE протягом дня — +0.22%

- циркуляційна пропозиція – 6.12B USD

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