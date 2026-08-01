Сьогоднішня ціна Vault

Поточна ціна Vault (V) сьогодні становить $ 0,01354249, зі зміною 9,47% за останні 24 години. Поточний курс конвертації V до USD становить $ 0,01354249 за V.

Vault наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 354 234, з циркуляційною пропозицією у 100,00M V. Протягом останніх 24 годин V торгувався між $ 0,01233449 (мінімум) та $ 0,01418221 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,119747, тоді як історичний мінімум — $ 0,00575844.

У короткостроковій динаміці V змінився на +0,47% за останню годину та на +45,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,76K.

Ринкова інформація щодо Vault (V)

Ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Обсяг (за 24 год) $ 2,76K$ 2,76K $ 2,76K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,35M$ 1,35M $ 1,35M Циркуляційне постачання 100,00M 100,00M 100,00M Загальна пропозиція 99 999 727,691246 99 999 727,691246 99 999 727,691246

Поточна ринкова капіталізація Vault — $ 1,35M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,76K. Циркуляційна пропозиція V — 100,00M, зі загальною пропозицією 99999727.691246. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,35M.