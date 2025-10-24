Інформація щодо ціни V2EX (V2EX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00575668 $ 0,00575668 $ 0,00575668 Мін. за 24 год $ 0,00611887 $ 0,00611887 $ 0,00611887 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00575668$ 0,00575668 $ 0,00575668 Макс. за 24 год $ 0,00611887$ 0,00611887 $ 0,00611887 Рекордний максимум $ 0,01572952$ 0,01572952 $ 0,01572952 Найнижча ціна $ 0,0052682$ 0,0052682 $ 0,0052682 Зміна ціни (за 1 год) +0,37% Зміна ціни (1 дн.) +5,82% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,24% Зміна ціни (за 7 дн.) +12,24%

Актуальна ціна V2EX (V2EX) становить $0,00610872. За останні 24 години V2EX торгувався між мінімумом у $ 0,00575668 і максимумом у $ 0,00611887, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум V2EX становить $ 0,01572952, тоді як його історичний мінімум — $ 0,0052682.

Що стосується короткострокових результатів, то V2EX змінився на +0,37% за останню годину, +5,82% за 24 години та на +12,24% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо V2EX (V2EX)

Ринкова капіталізація $ 6,11M$ 6,11M $ 6,11M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,11M$ 6,11M $ 6,11M Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 298,737875 999 999 298,737875 999 999 298,737875

Поточна ринкова капіталізація V2EX — $ 6,11M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція V2EX — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999298.737875. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,11M.