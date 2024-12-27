Ціна USDa (USDA)
Поточна ціна USDa (USDA) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 185.08M USD. Ціна USDA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності USDa:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95M USD
- зміна ціни USDa протягом дня — +0.04%
- циркуляційна пропозиція – 185.05M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни USDa до USD становила $ +0.00039166.
За останні 30 днів зміна ціни USDa до USD становила $ +0.0016732716.
За останні 60 днів зміна ціни USDa до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни USDa до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00039166
|+0.04%
|30 днів
|$ +0.0016732716
|+0.17%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін USDa: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
+0.04%
+0.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Avalon Labs is creating an on-chain financial center for Bitcoin, offering BTC-backed lending, a Bitcoin-backed stablecoin, yield accounts, and a credit card. The goal is to make Bitcoin an active economic asset in global markets through a scalable and accessible network. USDa is the flagship CDP (Collateralized Debt Position) product based on Avalon's CeDeFi lending platform. The goal of USDa is to provide the best stablecoin solution for DeFi community with extremely high capital efficiency, stability and deep liquidity from BTC community.
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