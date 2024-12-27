Сьогоднішня ціна USDa (USDA)

Поточна ціна USDa (USDA) сьогодні становить 1.001 USD з ринковою капіталізацією $ 185.08M USD. Ціна USDA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності USDa:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.95M USD

- зміна ціни USDa протягом дня — +0.04%

- циркуляційна пропозиція – 185.05M USD

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