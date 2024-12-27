Ціна UpBots Token (MBXN)
Поточна ціна UpBots Token (MBXN) сьогодні становить 0.0047189 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна MBXN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності UpBots Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD
- зміна ціни UpBots Token протягом дня — -1.41%
- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни UpBots Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни UpBots Token до USD становила $ -0.0012843019.
За останні 60 днів зміна ціни UpBots Token до USD становила $ -0.0014312050.
За останні 90 днів зміна ціни UpBots Token до USD становила $ -0.001118445438354046.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.41%
|30 днів
|$ -0.0012843019
|-27.21%
|60 днів
|$ -0.0014312050
|-30.32%
|90 днів
|$ -0.001118445438354046
|-19.16%
Останній аналіз цін UpBots Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.00%
-1.41%
+70.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
UpBots token
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