Сьогоднішня ціна UpBots Token (MBXN)

Поточна ціна UpBots Token (MBXN) сьогодні становить 0.0047189 USD з ринковою капіталізацією $ 2.36M USD. Ціна MBXN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності UpBots Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD

- зміна ціни UpBots Token протягом дня — -1.41%

- циркуляційна пропозиція – 500.00M USD

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