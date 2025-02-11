Сьогоднішня ціна Universal BTC (UNIBTC)

Поточна ціна Universal BTC (UNIBTC) сьогодні становить 94,592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Universal BTC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.12K USD

- зміна ціни Universal BTC протягом дня — -1.04%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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