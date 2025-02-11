Ціна Universal BTC (UNIBTC)
Поточна ціна Universal BTC (UNIBTC) сьогодні становить 94,592 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна UNIBTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Universal BTC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 37.12K USD
- зміна ціни Universal BTC протягом дня — -1.04%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Universal BTC до USD становила $ -994.36875147476.
За останні 30 днів зміна ціни Universal BTC до USD становила $ +2,015.0177024000.
За останні 60 днів зміна ціни Universal BTC до USD становила $ -4,160.0331904000.
За останні 90 днів зміна ціни Universal BTC до USD становила $ +13,356.64878015695.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -994.36875147476
|-1.04%
|30 днів
|$ +2,015.0177024000
|+2.13%
|60 днів
|$ -4,160.0331904000
|-4.39%
|90 днів
|$ +13,356.64878015695
|+16.44%
Останній аналіз цін Universal BTC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-1.04%
-2.39%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A brand new restaking protocol that accepts wrapped BTC tokens in partnership with the BTC staking protocol Babylon chain. The wBTC token on the Ethereum blockchain is supported, allowing all wBTC token holders to enjoy both yield on staking BTC tokens and the security of the Ethereum network. The need for BTC holders to earn yield while safely holding their BTC tokens has been long recognized. The market is anticipating Babylon's Bitcoin Staking Protocol as a prominent solution. While Babylon is designed for restaking on top of the BTC blockchain network, there is also interest in solutions for BTC-pegged tokens like wBTC, BTCB, or other wrapped BTC tokens, rather than just native BTC tokens. Bedrock's uniBTC provides an innovative restaking solution for wBTC holders to earn BTC restaking rewards without redeeming wBTC. It maintains the high security standards of the Ethereum blockchain, with the entire staking/unstaking process protected by multiple rounds of audited smart contracts. With Bedrock's extensive experience in developing various liquid staking and liquid restaking products, uniBTC offers a viable option for users of wrapped BTC tokens to earn multiple rewards by simply minting their wrapped BTC tokens into uniBTC.
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