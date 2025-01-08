Сьогоднішня ціна TruthFi (TRUTHFI)

Поточна ціна TruthFi (TRUTHFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 215.55K USD. Ціна TRUTHFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TruthFi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.36K USD

- зміна ціни TruthFi протягом дня — -9.90%

- циркуляційна пропозиція – 999.93M USD

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