Сьогоднішня ціна TRUE (TRUE)

Поточна ціна TRUE (TRUE) сьогодні становить 0.04165519 USD з ринковою капіталізацією $ 3.54M USD. Ціна TRUE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності TRUE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни TRUE протягом дня — +5.66%

- циркуляційна пропозиція – 84.91M USD

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