Інформація щодо ціни Triceps (TRIX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00000149$ 0,00000149 $ 0,00000149 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,04% Зміна ціни (1 дн.) -5,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -36,02%

Актуальна ціна Triceps (TRIX) становить --. За останні 24 години TRIX торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRIX становить $ 0,00000149, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то TRIX змінився на +0,04% за останню годину, -5,99% за 24 години та на -36,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Triceps (TRIX)

Ринкова капіталізація $ 46,44K$ 46,44K $ 46,44K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 46,44K$ 46,44K $ 46,44K Циркуляційне постачання 100,00B 100,00B 100,00B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Triceps — $ 46,44K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRIX — 100,00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 46,44K.