Інформація щодо ціни Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00010974 Макс. за 24 год $ 0,00011654 Рекордний максимум $ 0,00012733 Найнижча ціна $ 0,00008083 Зміна ціни (за 1 год) -0,15% Зміна ціни (1 дн.) +3,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +8,72%

Актуальна ціна Touch Grass (TOUCHGRASS) становить $0,00011375. За останні 24 години TOUCHGRASS торгувався між мінімумом у $ 0,00010974 і максимумом у $ 0,00011654, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOUCHGRASS становить $ 0,00012733, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008083.

Що стосується короткострокових результатів, то TOUCHGRASS змінився на -0,15% за останню годину, +3,49% за 24 години та на +8,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Touch Grass (TOUCHGRASS)

Ринкова капіталізація $ 112,20K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 112,20K Циркуляційне постачання 986,49M Загальна пропозиція 986 492 939,925555

Поточна ринкова капіталізація Touch Grass — $ 112,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOUCHGRASS — 986,49M, зі загальною пропозицією 986492939.925555. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112,20K.