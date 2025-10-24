Актуальна ціна Touch Grass сьогодні становить 0,00011375 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOUCHGRASS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOUCHGRASS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Touch Grass сьогодні становить 0,00011375 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни TOUCHGRASS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни TOUCHGRASS на MEXC вже зараз.

$0,00011422
+3,90%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни Touch Grass (TOUCHGRASS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:32:16 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Touch Grass (TOUCHGRASS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00010974
Мін. за 24 год
$ 0,00011654
Макс. за 24 год

$ 0,00010974
$ 0,00011654
$ 0,00012733
$ 0,00008083
-0,15%

+3,49%

+8,72%

+8,72%

Актуальна ціна Touch Grass (TOUCHGRASS) становить $0,00011375. За останні 24 години TOUCHGRASS торгувався між мінімумом у $ 0,00010974 і максимумом у $ 0,00011654, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TOUCHGRASS становить $ 0,00012733, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00008083.

Що стосується короткострокових результатів, то TOUCHGRASS змінився на -0,15% за останню годину, +3,49% за 24 години та на +8,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Touch Grass (TOUCHGRASS)

$ 112,20K
--
$ 112,20K
986,49M
986 492 939,925555
Поточна ринкова капіталізація Touch Grass — $ 112,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TOUCHGRASS — 986,49M, зі загальною пропозицією 986492939.925555. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 112,20K.

Історія ціни Touch Grass (TOUCHGRASS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Touch Grass до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Touch Grass до USD становила $ +0,0000329160.
За останні 60 днів зміна ціни Touch Grass до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Touch Grass до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,49%
30 днів$ +0,0000329160+28,94%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Touch Grass (TOUCHGRASS)

$TOUCHGRASS is a Solana-based memecoin built on conviction, not convenience. It's a movement for those who chose stillness over noise — the ones who stay indoors, watch the chart, and don't flinch. No sunlight. Just community, memes, and candle-lit A cult-born Solana memecoin for the ones who stayed inside.

$TOUCHGRASS rewards discipline, memes, and conviction.

Just bags, candles, and the promise of sunlight… after the pump.

🌱 Lock in. Touch grass. After the pump.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Touch Grass (TOUCHGRASS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Touch Grass (USD)

Скільки коштуватиме Touch Grass (TOUCHGRASS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Touch Grass (TOUCHGRASS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Touch Grass.

Перегляньте прогноз ціни Touch Grass вже зараз!

Токеноміка Touch Grass (TOUCHGRASS)

Розуміння токеноміки Touch Grass (TOUCHGRASS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена TOUCHGRASS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Touch Grass (TOUCHGRASS)

Скільки сьогодні коштує Touch Grass (TOUCHGRASS)?
Актуальна ціна TOUCHGRASS у USD становить 0,00011375 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна TOUCHGRASS до USD?
Поточна ціна TOUCHGRASS до USD — $ 0,00011375. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Touch Grass?
Ринкова капіталізація TOUCHGRASS — $ 112,20K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція TOUCHGRASS?
Циркуляційна пропозиція TOUCHGRASS — 986,49M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) TOUCHGRASS?
TOUCHGRASS досяг історичної максимальної ціни у 0,00012733 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) TOUCHGRASS?
Історична мінімальна ціна TOUCHGRASS становила 0,00008083 USD.
Який обсяг торгівлі TOUCHGRASS?
Актуальний обсяг торгівлі TOUCHGRASS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна TOUCHGRASS цього року?
TOUCHGRASS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни TOUCHGRASS для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Touch Grass (TOUCHGRASS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

