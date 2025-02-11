Ціна Tickle (TICKLE)
Поточна ціна Tickle (TICKLE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна TICKLE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Tickle:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.09 USD
- зміна ціни Tickle протягом дня — +1.19%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Tickle до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Tickle до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Tickle до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Tickle до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.19%
|30 днів
|$ 0
|-19.20%
|60 днів
|$ 0
|-31.25%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Tickle: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.19%
-13.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$TICKLE is memecoin that tickle your senses. It was launched via PartyDAO successfully (raising ~40ETH) and aim to be the most adorable and fun community memecoin on Farcaster.
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