Сьогоднішня ціна Thumb (THUMB)

Поточна ціна Thumb (THUMB) сьогодні становить 0.0072543 USD з ринковою капіталізацією $ 1.50M USD. Ціна THUMB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Thumb:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.93K USD

- зміна ціни Thumb протягом дня — -4.68%

- циркуляційна пропозиція – 206.90M USD

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