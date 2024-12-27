Ціна Thumb (THUMB)
Поточна ціна Thumb (THUMB) сьогодні становить 0.0072543 USD з ринковою капіталізацією $ 1.50M USD. Ціна THUMB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Thumb:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.93K USD
- зміна ціни Thumb протягом дня — -4.68%
- циркуляційна пропозиція – 206.90M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Thumb до USD становила $ -0.000356947721435316.
За останні 30 днів зміна ціни Thumb до USD становила $ +0.0067760697.
За останні 60 днів зміна ціни Thumb до USD становила $ +0.0061064658.
За останні 90 днів зміна ціни Thumb до USD становила $ -0.001511333757640955.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000356947721435316
|-4.68%
|30 днів
|$ +0.0067760697
|+93.41%
|60 днів
|$ +0.0061064658
|+84.18%
|90 днів
|$ -0.001511333757640955
|-17.24%
Останній аналіз цін Thumb: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.31%
-4.68%
+16.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
thumb is a community based meme token on the Solana network. thumb embraces the iconic crying cat meme with its thumb up to symbolise positive energy whether you're happy or sad. thumb was born from the depths of the global market dump and signals optimism in life's toughest battles. We have an extensive list of content creators making memes, video content, and soon there will also be podcasts available to listen to from August 8.
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