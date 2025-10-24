Інформація щодо ціни TheTrenches (TRENCHES) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00014021 $ 0,00014021 $ 0,00014021 Мін. за 24 год $ 0,00017416 $ 0,00017416 $ 0,00017416 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00014021$ 0,00014021 $ 0,00014021 Макс. за 24 год $ 0,00017416$ 0,00017416 $ 0,00017416 Рекордний максимум $ 0,00720189$ 0,00720189 $ 0,00720189 Найнижча ціна $ 0,00013342$ 0,00013342 $ 0,00013342 Зміна ціни (за 1 год) -3,40% Зміна ціни (1 дн.) +5,07% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,26% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,26%

Актуальна ціна TheTrenches (TRENCHES) становить $0,00015079. За останні 24 години TRENCHES торгувався між мінімумом у $ 0,00014021 і максимумом у $ 0,00017416, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум TRENCHES становить $ 0,00720189, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00013342.

Що стосується короткострокових результатів, то TRENCHES змінився на -3,40% за останню годину, +5,07% за 24 години та на -2,26% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо TheTrenches (TRENCHES)

Ринкова капіталізація $ 152,42K$ 152,42K $ 152,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 152,42K$ 152,42K $ 152,42K Циркуляційне постачання 999,86M 999,86M 999,86M Загальна пропозиція 999 864 708,579243 999 864 708,579243 999 864 708,579243

Поточна ринкова капіталізація TheTrenches — $ 152,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція TRENCHES — 999,86M, зі загальною пропозицією 999864708.579243. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 152,42K.