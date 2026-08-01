Сьогоднішня ціна TeamPL Token

Поточна ціна TeamPL Token (TMPL) сьогодні становить $ 0,00239787, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації TMPL до USD становить $ 0,00239787 за TMPL.

TeamPL Token наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 334 922, з циркуляційною пропозицією у 139,67M TMPL. Протягом останніх 24 годин TMPL торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,153882, тоді як історичний мінімум — $ 0,00239643.

У короткостроковій динаміці TMPL змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 1,48.

Ринкова інформація щодо TeamPL Token (TMPL)

Ринкова капіталізація $ 334,92K$ 334,92K $ 334,92K Обсяг (за 24 год) $ 1,48$ 1,48 $ 1,48 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,40M$ 2,40M $ 2,40M Циркуляційне постачання 139,67M 139,67M 139,67M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація TeamPL Token — $ 334,92K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 1,48. Циркуляційна пропозиція TMPL — 139,67M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,40M.