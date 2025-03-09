Сьогоднішня ціна SyrupUSDC (SYRUPUSDC)

Поточна ціна SyrupUSDC (SYRUPUSDC) сьогодні становить 1.085 USD з ринковою капіталізацією $ 76.84M USD. Ціна SYRUPUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SyrupUSDC:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.13K USD

- зміна ціни SyrupUSDC протягом дня — +0.09%

- циркуляційна пропозиція – 70.79M USD

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