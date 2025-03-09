Ціна SyrupUSDC (SYRUPUSDC)
Поточна ціна SyrupUSDC (SYRUPUSDC) сьогодні становить 1.085 USD з ринковою капіталізацією $ 76.84M USD. Ціна SYRUPUSDC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SyrupUSDC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.13K USD
- зміна ціни SyrupUSDC протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 70.79M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SyrupUSDC до USD становила $ +0.00093112.
За останні 30 днів зміна ціни SyrupUSDC до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SyrupUSDC до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SyrupUSDC до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00093112
|+0.09%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SyrupUSDC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.09%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SyrupUSDC is Maple Finance's yield-bearing stablecoin. It is powered by Syrup and allows DeFi lenders to leverage their capital to earn yield. Maple yield is generated from fixed rate, overcollateralised loans to institutional borrowers. These short duration loans enable Maple to provide consistent high yield and short term liquidity for users. Syrup is Maple's DeFi platform offering decentralized access to Maple's yield generation opportunities.
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