Сьогоднішня ціна Swop (SWOP)

Поточна ціна Swop (SWOP) сьогодні становить 0.058171 USD з ринковою капіталізацією $ 217.09K USD. Ціна SWOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Swop:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 552.01 USD

- зміна ціни Swop протягом дня — +4.44%

- циркуляційна пропозиція – 3.73M USD

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