Ціна Swop (SWOP)
Поточна ціна Swop (SWOP) сьогодні становить 0.058171 USD з ринковою капіталізацією $ 217.09K USD. Ціна SWOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Swop:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 552.01 USD
- зміна ціни Swop протягом дня — +4.44%
- циркуляційна пропозиція – 3.73M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Swop до USD становила $ +0.0024741.
За останні 30 днів зміна ціни Swop до USD становила $ +0.0069163050.
За останні 60 днів зміна ціни Swop до USD становила $ +0.0447236913.
За останні 90 днів зміна ціни Swop до USD становила $ +0.023675479552213565.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0024741
|+4.44%
|30 днів
|$ +0.0069163050
|+11.89%
|60 днів
|$ +0.0447236913
|+76.88%
|90 днів
|$ +0.023675479552213565
|+68.63%
Останній аналіз цін Swop: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.27%
+4.44%
+29.25%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Swop.fi is an automated market maker (AMM) that offers different pricing formulas that are most suitable for each specific token pair. The original Flat formula is designed to reduce slippage in a pair of stable coins pegged to the same fiat currency. The classic Constant Product Market Maker formula is used for other pairs. Swop.fi stakes a portion of pools’ liquidity, and daily payouts are included in pools, adding another 5–50% APY to liquidity providers' income on top of trading fees. Swop.fi also rewards liquidity providers in SWOP, the protocol's governance token. Swop.fi is based on the Waves blockchain, ensuring that transactions can be added to the blockchain in just a few seconds and the network fee for a smart contract invocation is only 0.005 WAVES (a few cents).
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