Ціна Sweep Token (SWEEP)
Поточна ціна Sweep Token (SWEEP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SWEEP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Sweep Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.54 USD
- зміна ціни Sweep Token протягом дня — +4.41%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Sweep Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Sweep Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Sweep Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Sweep Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.41%
|30 днів
|$ 0
|-16.66%
|60 днів
|$ 0
|-20.15%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Sweep Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
+4.41%
+0.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Sweep Token Is a Community Meme Token - Built For The Community
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