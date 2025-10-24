Інформація щодо ціни Superseed (SUPR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00071716 $ 0,00071716 $ 0,00071716 Мін. за 24 год $ 0,00074823 $ 0,00074823 $ 0,00074823 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00071716$ 0,00071716 $ 0,00071716 Макс. за 24 год $ 0,00074823$ 0,00074823 $ 0,00074823 Рекордний максимум $ 0,00355003$ 0,00355003 $ 0,00355003 Найнижча ціна $ 0,00067121$ 0,00067121 $ 0,00067121 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +3,63% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -8,00%

Актуальна ціна Superseed (SUPR) становить $0,00074733. За останні 24 години SUPR торгувався між мінімумом у $ 0,00071716 і максимумом у $ 0,00074823, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SUPR становить $ 0,00355003, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00067121.

Що стосується короткострокових результатів, то SUPR змінився на +0,08% за останню годину, +3,63% за 24 години та на -8,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Superseed (SUPR)

Ринкова капіталізація $ 526,38K$ 526,38K $ 526,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 7,47M$ 7,47M $ 7,47M Циркуляційне постачання 704,35M 704,35M 704,35M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Superseed — $ 526,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SUPR — 704,35M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 7,47M.