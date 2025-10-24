Актуальна ціна SuperReturn sSuperUSD сьогодні становить 1,041 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSUPERUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSUPERUSD на MEXC вже зараз.Актуальна ціна SuperReturn sSuperUSD сьогодні становить 1,041 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни SSUPERUSD до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни SSUPERUSD на MEXC вже зараз.

Ціна SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Актуальна ціна 1 SSUPERUSD до USD:

$1,04
$1,04$1,04
0,00%1D
Графік ціни SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 15:25:57 (UTC+8)

Інформація щодо ціни SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1,037
$ 1,037$ 1,037
Мін. за 24 год
$ 1,049
$ 1,049$ 1,049
Макс. за 24 год

$ 1,037
$ 1,037$ 1,037

$ 1,049
$ 1,049$ 1,049

$ 1,11
$ 1,11$ 1,11

$ 0,938938
$ 0,938938$ 0,938938

-0,01%

+0,03%

+0,13%

+0,13%

Актуальна ціна SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) становить $1,041. За останні 24 години SSUPERUSD торгувався між мінімумом у $ 1,037 і максимумом у $ 1,049, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSUPERUSD становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,938938.

Що стосується короткострокових результатів, то SSUPERUSD змінився на -0,01% за останню годину, +0,03% за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

$ 3,34M
$ 3,34M$ 3,34M

--
----

$ 3,34M
$ 3,34M$ 3,34M

3,21M
3,21M 3,21M

3 212 016,708969
3 212 016,708969 3 212 016,708969

Поточна ринкова капіталізація SuperReturn sSuperUSD — $ 3,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSUPERUSD — 3,21M, зі загальною пропозицією 3212016.708969. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,34M.

Історія ціни SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SuperReturn sSuperUSD до USD становила $ +0,00030412.
За останні 30 днів зміна ціни SuperReturn sSuperUSD до USD становила $ +0,0065801610.
За останні 60 днів зміна ціни SuperReturn sSuperUSD до USD становила $ +0,0179067615.
За останні 90 днів зміна ціни SuperReturn sSuperUSD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00030412+0,03%
30 днів$ +0,0065801610+0,63%
60 днів$ +0,0179067615+1,72%
90 днів$ 0--

Що таке SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

SuperReturn is the intelligent asset manager that will help you allocate your capital in the most efficient way across the entire web3 space.

We offer three core services to our users:

  • Rebalanced investment products including our omnichain optimized stablecoin sSuperUSD
  • Curated content which lets users discover the best opportunities
  • AI financial advisor which provides users with market intel and streamlined DeFi interaction

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни SuperReturn sSuperUSD (USD)

Скільки коштуватиме SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо SuperReturn sSuperUSD.

Перегляньте прогноз ціни SuperReturn sSuperUSD вже зараз!

SSUPERUSD до місцевих валют

Токеноміка SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Розуміння токеноміки SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена SSUPERUSD зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Скільки сьогодні коштує SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)?
Актуальна ціна SSUPERUSD у USD становить 1,041 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна SSUPERUSD до USD?
Поточна ціна SSUPERUSD до USD — $ 1,041. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація SuperReturn sSuperUSD?
Ринкова капіталізація SSUPERUSD — $ 3,34M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція SSUPERUSD?
Циркуляційна пропозиція SSUPERUSD — 3,21M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) SSUPERUSD?
SSUPERUSD досяг історичної максимальної ціни у 1,11 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) SSUPERUSD?
Історична мінімальна ціна SSUPERUSD становила 0,938938 USD.
Який обсяг торгівлі SSUPERUSD?
Актуальний обсяг торгівлі SSUPERUSD за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна SSUPERUSD цього року?
SSUPERUSD може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни SSUPERUSD для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

