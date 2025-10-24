Інформація щодо ціни SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 1,037 $ 1,037 $ 1,037 Мін. за 24 год $ 1,049 $ 1,049 $ 1,049 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 1,037$ 1,037 $ 1,037 Макс. за 24 год $ 1,049$ 1,049 $ 1,049 Рекордний максимум $ 1,11$ 1,11 $ 1,11 Найнижча ціна $ 0,938938$ 0,938938 $ 0,938938 Зміна ціни (за 1 год) -0,01% Зміна ціни (1 дн.) +0,03% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,13%

Актуальна ціна SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD) становить $1,041. За останні 24 години SSUPERUSD торгувався між мінімумом у $ 1,037 і максимумом у $ 1,049, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум SSUPERUSD становить $ 1,11, тоді як його історичний мінімум — $ 0,938938.

Що стосується короткострокових результатів, то SSUPERUSD змінився на -0,01% за останню годину, +0,03% за 24 години та на +0,13% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо SuperReturn sSuperUSD (SSUPERUSD)

Ринкова капіталізація $ 3,34M$ 3,34M $ 3,34M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,34M$ 3,34M $ 3,34M Циркуляційне постачання 3,21M 3,21M 3,21M Загальна пропозиція 3 212 016,708969 3 212 016,708969 3 212 016,708969

Поточна ринкова капіталізація SuperReturn sSuperUSD — $ 3,34M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SSUPERUSD — 3,21M, зі загальною пропозицією 3212016.708969. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,34M.