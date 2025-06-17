Сьогоднішня ціна Superfriend (SUPFRIEND)

Поточна ціна Superfriend (SUPFRIEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 407,31K USD. Ціна SUPFRIEND до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Superfriend:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Superfriend протягом дня — -6,75%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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