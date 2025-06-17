Ціна Superfriend (SUPFRIEND)
Поточна ціна Superfriend (SUPFRIEND) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 407,31K USD. Ціна SUPFRIEND до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Superfriend:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Superfriend протягом дня — -6,75%
- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Superfriend до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Superfriend до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Superfriend до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Superfriend до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6,75%
|30 днів
|$ 0
|-70,86%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Superfriend: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,10%
-6,75%
-18,28%
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