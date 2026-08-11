Сьогоднішня ціна Superfluid

Поточна ціна Superfluid (SUP) сьогодні становить $ 0,0060974, зі зміною 1,13% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SUP до USD становить $ 0,0060974 за SUP.

Superfluid наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 2 056 694, з циркуляційною пропозицією у 337,31M SUP. Протягом останніх 24 годин SUP торгувався між $ 0,00601395 (мінімум) та $ 0,00617822 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,063929, тоді як історичний мінімум — $ 0,00593006.

У короткостроковій динаміці SUP змінився на +0,04% за останню годину та на -2,58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,16K.

Ринкова інформація щодо Superfluid (SUP)

Ринкова капіталізація $ 2,06M$ 2,06M $ 2,06M Обсяг (за 24 год) $ 18,16K$ 18,16K $ 18,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 6,10M$ 6,10M $ 6,10M Циркуляційне постачання 337,31M 337,31M 337,31M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Superfluid — $ 2,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,16K. Циркуляційна пропозиція SUP — 337,31M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 6,10M.