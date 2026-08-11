Сьогоднішня ціна Strike Robot

Поточна ціна Strike Robot (SR) сьогодні становить $ 0.00157036, зі зміною 0.43% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SR до USD становить $ 0.00157036 за SR.

Strike Robot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1,570,357, з циркуляційною пропозицією у 1.00B SR. Протягом останніх 24 годин SR торгувався між $ 0.00154771 (мінімум) та $ 0.00162666 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01107409, тоді як історичний мінімум — $ 0.00132561.

У короткостроковій динаміці SR змінився на +0.54% за останню годину та на +7.38% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.71K.

Ринкова інформація щодо Strike Robot (SR)

Ринкова капіталізація $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Обсяг (за 24 год) $ 2.71K$ 2.71K $ 2.71K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1.57M$ 1.57M $ 1.57M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Strike Robot — $ 1.57M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.71K. Циркуляційна пропозиція SR — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1.57M.