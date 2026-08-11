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Поточна ціна Startale USD сьогодні становить 0,99951 USD. Ринкова капіталізація USDSC становить 4 775 403 USD. Відстежуйте оновлення цін USDSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Startale USD сьогодні становить 0,99951 USD. Ринкова капіталізація USDSC становить 4 775 403 USD. Відстежуйте оновлення цін USDSC до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Startale USD (USDSC)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 USDSC до USD:

$1
$1$1
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Startale USD (USDSC) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:22:15 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Startale USD

Поточна ціна Startale USD (USDSC) сьогодні становить $ 0,99951, зі зміною 0,17% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USDSC до USD становить $ 0,99951 за USDSC.

Startale USD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 775 403, з циркуляційною пропозицією у 4,78M USDSC. Протягом останніх 24 годин USDSC торгувався між $ 0,996614 (мінімум) та $ 1,004 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1,79, тоді як історичний мінімум — $ 0,93387.

У короткостроковій динаміці USDSC змінився на +0,14% за останню годину та на -0,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 70,21K.

Ринкова інформація щодо Startale USD (USDSC)

$ 4,78M
$ 4,78M$ 4,78M

$ 70,21K
$ 70,21K$ 70,21K

$ 4,78M
$ 4,78M$ 4,78M

4,78M
4,78M 4,78M

4 777 743,57372
4 777 743,57372 4 777 743,57372

Поточна ринкова капіталізація Startale USD — $ 4,78M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 70,21K. Циркуляційна пропозиція USDSC — 4,78M, зі загальною пропозицією 4777743.57372. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,78M.

Історія ціни Startale USD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,996614
$ 0,996614$ 0,996614
Мін. за 24 год
$ 1,004
$ 1,004$ 1,004
Макс. за 24 год

$ 0,996614
$ 0,996614$ 0,996614

$ 1,004
$ 1,004$ 1,004

$ 1,79
$ 1,79$ 1,79

$ 0,93387
$ 0,93387$ 0,93387

+0,14%

-0,16%

-0,17%

-0,17%

Історія ціни Startale USD (USDSC) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Startale USD до USD становила $ -0,001682748908339082.
За останні 30 днів зміна ціни Startale USD до USD становила $ -0,0029097735.
За останні 60 днів зміна ціни Startale USD до USD становила $ -0,1926151722.
За останні 90 днів зміна ціни Startale USD до USD становила $ +0,0001712012625073.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0,001682748908339082-0,16%
30 днів$ -0,0029097735-0,29%
60 днів$ -0,1926151722-19,27%
90 днів$ +0,0001712012625073+0,00%

Прогноз ціни Startale USD

Прогноз ціни Startale USD (USDSC) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна USDSC у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Startale USD (USDSC) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Startale USD потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Startale USD (USDSC)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Soneium EcosystemStablecoins

Про Startale USD

Яка зараз ціна Startale USD?

Startale USD (USDSC) торгують за ₴44.0458881532426704000, що відображає зміну ціни на рівні -0.16% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Startale USD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Stablecoins,Soneium Ecosystem, USDSC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують USDSC сьогодні?

За останні 24 години USDSC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Startale USD?

Сьогодні в обігу знаходиться 4777743.57372 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг USDSC?

Наразі Startale USD займає ринковий рейтинг №1609 з ринковою капіталізацією ₴210439982.01584727312000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Startale USD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.16% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Startale USD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Stablecoins,Soneium Ecosystem USDSC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.

Люди також запитують: Інші запитання про Startale USD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 17:22:15 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Startale USD (USDSC)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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