Яка зараз ціна Startale USD?

Startale USD (USDSC) торгують за ₴44.0458881532426704000, що відображає зміну ціни на рівні -0.16% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає Startale USD у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Stablecoins,Soneium Ecosystem, USDSC часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують USDSC сьогодні?

За останні 24 години USDSC зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів Startale USD?

Сьогодні в обігу знаходиться 4777743.57372 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг USDSC?

Наразі Startale USD займає ринковий рейтинг №1609 з ринковою капіталізацією ₴210439982.01584727312000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати Startale USD за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -0.16% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як Startale USD порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Stablecoins,Soneium Ecosystem USDSC демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.