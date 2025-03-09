Ціна Stargate (STARGATE)
Поточна ціна Stargate (STARGATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 164.56K USD. Ціна STARGATE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Stargate:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.65K USD
- зміна ціни Stargate протягом дня — +5.00%
- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Stargate до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Stargate до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Stargate до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Stargate до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+5.00%
|30 днів
|$ 0
|-66.58%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Stargate: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.96%
+5.00%
+4.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president.
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