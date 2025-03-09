Сьогоднішня ціна Stargate (STARGATE)

Поточна ціна Stargate (STARGATE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 164.56K USD. Ціна STARGATE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Stargate:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.65K USD

- зміна ціни Stargate протягом дня — +5.00%

- циркуляційна пропозиція – 999.68M USD

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