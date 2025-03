Що таке Stargate ( STARGATE)

The project aims to support the Stargate initiative announced by president Trump and oracle. The joined ai initiative were announced yesterday by the President in person, and it was explained what the initiative would develop in the field of ai and government collaboration. The project solely aims to support and make publicity about the initiative proposed and developed jointly with several firms and the president.

