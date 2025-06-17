Сьогоднішня ціна Staked LOOP (STLOOP)

Поточна ціна Staked LOOP (STLOOP) сьогодні становить 0,02934952 USD з ринковою капіталізацією $ 2,25M USD. Ціна STLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Staked LOOP:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Staked LOOP протягом дня — +5,82%

- циркуляційна пропозиція – 76,62M USD

Отримуйте оновлення цін STLOOP до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STLOOP.