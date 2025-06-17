Ціна Staked LOOP (STLOOP)
Поточна ціна Staked LOOP (STLOOP) сьогодні становить 0,02934952 USD з ринковою капіталізацією $ 2,25M USD. Ціна STLOOP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Staked LOOP:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Staked LOOP протягом дня — +5,82%
- циркуляційна пропозиція – 76,62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Staked LOOP до USD становила $ +0,001613.
За останні 30 днів зміна ціни Staked LOOP до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Staked LOOP до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Staked LOOP до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,001613
|+5,82%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Staked LOOP: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,45%
+5,82%
+31,04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
StakedLOOP (stLOOP) is the liquid receipt token that you get when staking LOOP. This token will determine your points multiplier, based on which Looping Mode you fall into. Stake LOOP → mint stLOOP Points Booster: stLOOP unlocks higher airdrop multipliers across Early Adopter, Loyalty, and Loopdrops programs. stLOOP Points: We are tracking stLOOP points based on time-weighted holdings to take into consideration for future utility and governance
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