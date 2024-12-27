Сьогоднішня ціна Spellfire (SPELLFIRE)

Поточна ціна Spellfire (SPELLFIRE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 132.04K USD. Ціна SPELLFIRE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Spellfire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 94.67K USD

- зміна ціни Spellfire протягом дня — -2.61%

- циркуляційна пропозиція – 362.37M USD

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