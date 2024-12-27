Сьогоднішня ціна Speedy (SPEEDY)

Поточна ціна Speedy (SPEEDY) сьогодні становить 0.00538827 USD з ринковою капіталізацією $ 5.25M USD. Ціна SPEEDY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Speedy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.25K USD

- зміна ціни Speedy протягом дня — +3.15%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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