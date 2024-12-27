Ціна Speedy (SPEEDY)
Поточна ціна Speedy (SPEEDY) сьогодні становить 0.00538827 USD з ринковою капіталізацією $ 5.25M USD. Ціна SPEEDY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Speedy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 116.25K USD
- зміна ціни Speedy протягом дня — +3.15%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Speedy до USD становила $ +0.00016453.
За останні 30 днів зміна ціни Speedy до USD становила $ -0.0012630271.
За останні 60 днів зміна ціни Speedy до USD становила $ -0.0043679083.
За останні 90 днів зміна ціни Speedy до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00016453
|+3.15%
|30 днів
|$ -0.0012630271
|-23.44%
|60 днів
|$ -0.0043679083
|-81.06%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Speedy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.07%
+3.15%
+1.15%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
In the wild world of crypto, where every new coin races to the top, one little turtle is making waves with a time-tested motto: "Slow and Steady Wins the Race." Introducing $SPEEDY, the memecoin that's here to remind you that greatness comes not from rushing, but from steady, thoughtful progress. $SPEEDY is on the ethereum blockchain. We strive ourselves in daily fresh content with plans for a game and animation series.
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