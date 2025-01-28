Сьогоднішня ціна SOLENG (SOLENG)

Поточна ціна SOLENG (SOLENG) сьогодні становить 0.0073851 USD з ринковою капіталізацією $ 7.38M USD. Ціна SOLENG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SOLENG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 658.84K USD

- зміна ціни SOLENG протягом дня — +6.95%

- циркуляційна пропозиція – 999.41M USD

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