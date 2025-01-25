Ціна SolCex (SOLCEX)
Поточна ціна SolCex (SOLCEX) сьогодні становить 0.01123356 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна SOLCEX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SolCex:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.79K USD
- зміна ціни SolCex протягом дня — -4.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SolCex до USD становила $ -0.00050300716244048.
За останні 30 днів зміна ціни SolCex до USD становила $ -0.0030176700.
За останні 60 днів зміна ціни SolCex до USD становила $ -0.0032589972.
За останні 90 днів зміна ціни SolCex до USD становила $ -0.006309390923933067.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00050300716244048
|-4.28%
|30 днів
|$ -0.0030176700
|-26.86%
|60 днів
|$ -0.0032589972
|-29.01%
|90 днів
|$ -0.006309390923933067
|-35.96%
Останній аналіз цін SolCex: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
-4.28%
-18.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
SolCex is the first centralized cryptocurrency exchange launched on the Solana blockchain, offering users a seamless, secure, and accessible platform for trading a wide range of digital assets. With a focus on user experience, security, and education, SolCex aims to redefine the landscape of cryptocurrency trading, catering to both novice and experienced traders alike. This whitepaper explores the features, security measures, and vision of SolCex, outlining its role as the premier destination for trading Solana tokens and other cryptocurrencies.
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