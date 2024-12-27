Ціна Solberg (SLB)
Поточна ціна Solberg (SLB) сьогодні становить 0.0125894 USD з ринковою капіталізацією $ 117.78K USD. Ціна SLB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Solberg:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.19 USD
- зміна ціни Solberg протягом дня — -8.05%
- циркуляційна пропозиція – 9.36M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Solberg до USD становила $ -0.00110341309059747.
За останні 30 днів зміна ціни Solberg до USD становила $ -0.0025676849.
За останні 60 днів зміна ціни Solberg до USD становила $ -0.0009100298.
За останні 90 днів зміна ціни Solberg до USD становила $ +0.000848287890043564.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00110341309059747
|-8.05%
|30 днів
|$ -0.0025676849
|-20.39%
|60 днів
|$ -0.0009100298
|-7.22%
|90 днів
|$ +0.000848287890043564
|+7.22%
Останній аналіз цін Solberg: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
-8.05%
-7.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
With the goal to make investing in the future of decentralized finance (DeFi) easy and accessible to everyone, Solberg mission is to empower people to access decentralized finance (DeFi) and easily transfer to the Solana blockchain with minimal efforts. Through Solberg we decided to show all of the benefits of using decentralized finance (DeFi) and Solana Platform.
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