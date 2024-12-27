Сьогоднішня ціна Solberg (SLB)

Поточна ціна Solberg (SLB) сьогодні становить 0.0125894 USD з ринковою капіталізацією $ 117.78K USD. Ціна SLB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Solberg:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 693.19 USD

- зміна ціни Solberg протягом дня — -8.05%

- циркуляційна пропозиція – 9.36M USD

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