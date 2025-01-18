Ціна SMACKM (SMACKM)
Поточна ціна SMACKM (SMACKM) сьогодні становить 0.00122154 USD з ринковою капіталізацією $ 761.68K USD. Ціна SMACKM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SMACKM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.77K USD
- зміна ціни SMACKM протягом дня — -9.57%
- циркуляційна пропозиція – 625.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SMACKM до USD становила $ -0.000129361629347725.
За останні 30 днів зміна ціни SMACKM до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни SMACKM до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни SMACKM до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000129361629347725
|-9.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін SMACKM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.11%
-9.57%
-47.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$SMACKM is the first meme to introduce “memetility”. $SMACKM is supported by a Play-to-Earn game on Telegram and the collective trust of three leading projects on Hedera. We offer instant utility to participating Hedera tokens, enhancing their value, functionality, and the strength of the Hedera ecosystem. The game that we have built in Unity is called Smack Mosquito. The studio that is building Earthlings.land and that has already launched Steam Runner, on the google and IOS app stores, will be launching the game on Telegram in February 2025. Smack Mosquito will not require wallet connection to play but will require wallet connection in order to claim awarded tokens.
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