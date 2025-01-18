Сьогоднішня ціна SMACKM (SMACKM)

Поточна ціна SMACKM (SMACKM) сьогодні становить 0.00122154 USD з ринковою капіталізацією $ 761.68K USD. Ціна SMACKM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SMACKM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 68.77K USD

- зміна ціни SMACKM протягом дня — -9.57%

- циркуляційна пропозиція – 625.72M USD

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