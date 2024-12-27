Ціна Skyhash (SKH)
Поточна ціна Skyhash (SKH) сьогодні становить 0.063187 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна SKH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Skyhash:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.73K USD
- зміна ціни Skyhash протягом дня — +3.54%
- циркуляційна пропозиція – 19.72M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Skyhash до USD становила $ +0.00215809.
За останні 30 днів зміна ціни Skyhash до USD становила $ -0.0088191233.
За останні 60 днів зміна ціни Skyhash до USD становила $ -0.0004057616.
За останні 90 днів зміна ціни Skyhash до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00215809
|+3.54%
|30 днів
|$ -0.0088191233
|-13.95%
|60 днів
|$ -0.0004057616
|-0.64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Skyhash: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.69%
+3.54%
+12.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia.
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