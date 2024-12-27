Сьогоднішня ціна Skyhash (SKH)

Поточна ціна Skyhash (SKH) сьогодні становить 0.063187 USD з ринковою капіталізацією $ 1.25M USD. Ціна SKH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Skyhash:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 137.73K USD

- зміна ціни Skyhash протягом дня — +3.54%

- циркуляційна пропозиція – 19.72M USD

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