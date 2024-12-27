Сьогоднішня ціна SIZE (SIZE)

Поточна ціна SIZE (SIZE) сьогодні становить 0.00200208 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна SIZE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності SIZE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.47K USD

- зміна ціни SIZE протягом дня — -1.75%

- циркуляційна пропозиція – 973.33M USD

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