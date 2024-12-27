Ціна SIZE (SIZE)
Поточна ціна SIZE (SIZE) сьогодні становить 0.00200208 USD з ринковою капіталізацією $ 1.95M USD. Ціна SIZE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності SIZE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 13.47K USD
- зміна ціни SIZE протягом дня — -1.75%
- циркуляційна пропозиція – 973.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни SIZE до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни SIZE до USD становила $ +0.0003415168.
За останні 60 днів зміна ціни SIZE до USD становила $ +0.0321878103.
За останні 90 днів зміна ціни SIZE до USD становила $ +0.00187496479594521647.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.75%
|30 днів
|$ +0.0003415168
|+17.06%
|60 днів
|$ +0.0321878103
|+1,607.72%
|90 днів
|$ +0.00187496479594521647
|+1,475.01%
Останній аналіз цін SIZE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
-1.75%
+34.71%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Introducing our distinguished digital asset, distinguished by the ticker symbol $SIZE and meticulously crafted within the Solana ecosystem. As a pioneering meme token, our platform boldly underscores the significance of size, affirming that it is indeed a crucial factor in the evolving landscape of digital assets. Investing in $SIZE is an endorsement of not just the meme token trend but a conscious choice to align with a project that recognizes the pivotal role size plays in the broader context of digital assets. Our commitment to transparency, innovation, and community engagement sets us apart as a project poised for sustained growth. In conclusion, the $SIZE token is more than just a meme; it symbolizes a strategic investment within the Solana ecosystem, backed by a commitment to technological excellence and a nuanced understanding of the evolving dynamics within the blockchain industry. By integrating $SIZE into your portfolio, you are not only embracing the humor and relatability of a meme token but also aligning with a project that places size at the forefront of its narrative within the digital asset landscape.
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