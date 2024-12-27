Сьогоднішня ціна Singularry (SINGULARRY)

Поточна ціна Singularry (SINGULARRY) сьогодні становить 0.00392871 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SINGULARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Singularry:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.99K USD

- зміна ціни Singularry протягом дня — +5.93%

- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD

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