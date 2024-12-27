Ціна Singularry (SINGULARRY)
Поточна ціна Singularry (SINGULARRY) сьогодні становить 0.00392871 USD з ринковою капіталізацією $ 3.93M USD. Ціна SINGULARRY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Singularry:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 344.99K USD
- зміна ціни Singularry протягом дня — +5.93%
- циркуляційна пропозиція – 999.89M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Singularry до USD становила $ +0.00021997.
За останні 30 днів зміна ціни Singularry до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Singularry до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Singularry до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00021997
|+5.93%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Singularry: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.01%
+5.93%
+3.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
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