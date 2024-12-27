Ціна Shitzu (SHITZU)
Поточна ціна Shitzu (SHITZU) сьогодні становить 0.0045497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна SHITZU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Shitzu:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD
- зміна ціни Shitzu протягом дня — +0.32%
- циркуляційна пропозиція – 306.24M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Shitzu до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Shitzu до USD становила $ -0.0023826082.
За останні 60 днів зміна ціни Shitzu до USD становила $ +0.0007510831.
За останні 90 днів зміна ціни Shitzu до USD становила $ +0.0020993827819230685.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.32%
|30 днів
|$ -0.0023826082
|-52.36%
|60 днів
|$ +0.0007510831
|+16.51%
|90 днів
|$ +0.0020993827819230685
|+85.68%
Останній аналіз цін Shitzu: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
+0.32%
+7.80%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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