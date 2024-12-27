Сьогоднішня ціна Shitzu (SHITZU)

Поточна ціна Shitzu (SHITZU) сьогодні становить 0.0045497 USD з ринковою капіталізацією $ 1.39M USD. Ціна SHITZU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Shitzu:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.34K USD

- зміна ціни Shitzu протягом дня — +0.32%

- циркуляційна пропозиція – 306.24M USD

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