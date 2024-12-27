Ціна sETH (SETH)
Поточна ціна sETH (SETH) сьогодні становить 3,301.61 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна SETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності sETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD
- зміна ціни sETH протягом дня — +1.20%
- циркуляційна пропозиція – 11.58K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни sETH до USD становила $ +39.23.
За останні 30 днів зміна ціни sETH до USD становила $ -183.8498226890.
За останні 60 днів зміна ціни sETH до USD становила $ +1,018.8791571270.
За останні 90 днів зміна ціни sETH до USD становила $ +634.5974216599223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +39.23
|+1.20%
|30 днів
|$ -183.8498226890
|-5.56%
|60 днів
|$ +1,018.8791571270
|+30.86%
|90 днів
|$ +634.5974216599223
|+23.79%
Останній аналіз цін sETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.80%
+1.20%
+4.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Synth sETH by Synthetix Tracks the price of Ether through price feeds supplied by an oracle.
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