Сьогоднішня ціна sETH (SETH)

Поточна ціна sETH (SETH) сьогодні становить 3,301.61 USD з ринковою капіталізацією $ 2.01M USD. Ціна SETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності sETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.75K USD

- зміна ціни sETH протягом дня — +1.20%

- циркуляційна пропозиція – 11.58K USD

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