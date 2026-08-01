Сьогоднішня ціна Sendcoin

Поточна ціна Sendcoin (SEND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,52% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SEND до USD становить $ 0 за SEND.

Sendcoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 67 378, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M SEND. Протягом останніх 24 годин SEND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,162592, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці SEND змінився на -0,01% за останню годину та на +1,17% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Sendcoin (SEND)

Ринкова капіталізація $ 67,38K$ 67,38K $ 67,38K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 67,38K$ 67,38K $ 67,38K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 941,24 999 999 941,24 999 999 941,24

Поточна ринкова капіталізація Sendcoin — $ 67,38K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція SEND — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999941.24. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 67,38K.